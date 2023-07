Este 15 de julio el rap llega a la Media Torta

Foto: Idartes

El 15 de julio a las 3:00 p.m. la Media Torta de Bogotá abre sus puertas para presentar Cotejo de Duques, una tarde llena de rap con música, batallas y break dance para el disfrute de todos los jóvenes y familias amantes del género urbano.

La jornada tendrá como protagonistas a los raperos N Hardem, Las Hermanas, El Kalvo y Hi KYmon. Por su parte, All Star Flava y la escuela de baile Tambó Dance Company harán las coreografías necesarias para que el público no solo escuche sino deleite su vista.

A continuación un breve perfil de los artistas que estarán.

N Hardem



Nelson Martínez más conocido con su nombre artístico como ‘N. Hardem’, nació en Bogotá, tiene 29 años y lleva haciendo rap desde el año 2011. El artista se presentó en Hip Hop al Parque 2022 y hace parte de la escena de música independiente colombiana e internacional. Su música experimenta el hip-hop, el jazz, entre sonidos tradicionales y experimentales. ‘Verdor’ es una de sus discos más conocidos.

Aquí su más reciente video que le hace un homenaje a Bogotá:

Las Hermanas



Es un proyecto sonoro del artista visual Diego Cuellar, residente en Bogotá que procesa el sonido y lo transforma. Ha compartido escenario con artistas como: Bomba Estéreo, Nicola Cruz, Sytema Solar, Frente Cumbiero, así como ha participado en festivales como Hermoso Ruido, la edición colombiana de Sonar y Festival Centro.

A continuación un paisaje sonoro de Las Hermanas, ‘No amanece’, esta es la virtud de generar sonidos:

El Kalvo



El Kalvo es cantante de hip hop de Bogotá. Algunos de sus álbumes: Mr. Chabakán de 2017, Cero Stress de 2017, Atarbán de 2019 y Algarabías de 2022. Se presentó en Hi Hop al Parque 2022 y se caracteriza por su particular forma de rimar y tocar problemáticas sociales que abundan en el mundo entero.

Este artista de la capital demuestra un rap inmersivo, lleno de imágenes explícitas y acompañadas de mucho Flow. Te recomendamos estas canciones del artista: Bacatá, Severenda Muchacha, Polombia, Repetir hasta coronar y Balaca.

A continuación, el último sencillo del artista titulado ‘Protagonista estelar’, una canción muy romántica y que tiene un auténtico video capitalino:

Hi KYmon



Artista bogotano. También es Beatmaker, productor y Dj con más de nueve años de experiencia. Es productor de varias canciones de artistas como Rap Bang club,Delfina dib, Hazlo pablito, el Kalvo, entre otros. Ha participado en Estereo Picnic (2019 y 2022); en el Baum Festival (2022); en el Funka Fest Guayaquil (2019), en Sónar Bogotá (2019), entre otros.

Su más recientes producciones son: ‘Anxietatem Lado A’, ‘La Nómina’ y ‘Borracheras con propósito’.

Aquí uno de sus temas que mezcla la música de antaño de Alci Acosta:

¡Que no falte el baile urbano!

All Star Flava



Es una agrupación de break dance conformada por bailarines con más de 10 años de trayectoria y experiencia en competencias nacionales e internacionales. De acuerdo con su representante, José Luis Millán, este grupo basa su trabajo en procesos que abordan la pedagogía en danza urbana, exploración corporal y entrenamiento físico con niños, jóvenes y adultos.

Tambó Dance Company

La escuela de baile bogotana Tambó Dance Company ofrecerá un cautivador espectáculo de break dance.

Fotos e información, tomadas de: Portal Bogotá