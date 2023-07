La India lanzó histórica misión de exploración a la Luna

–La Agencia India de Investigación Espacial lanzó este viernes con éxito la misión de exploración lunar Chandrayaan-3. El lanzamiento del cohete portador GSLV Mk III (LVM 3), con una estación interplanetaria, se realizó desde el Centro Espacial Satish Dhawan, ubicado en la isla de Sriharikota.

La estación Chandrayaan-3 tiene un módulo de aterrizaje, un róver y un módulo de propulsión. Su peso es de unos 3.900 kilógramos.

#Chandrayan3 Mission Update:

Now that the CY3 orbiter is in Earth orbit, it will use its own propulsion to slowly raise its orbit until it reaches Earth’s escape velocity and will be on its way to the moon! #ISRO ?? https://t.co/wUUpXqsBeM pic.twitter.com/XWZsIml3Ui

— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) July 14, 2023