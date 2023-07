Alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,2 frente a la costa de Alaska

–Este domingo se registró un sismo de magnitud 7,2 a unos 106 kilómetros de la ciudad de Sand Point, en las islas Aleutianas Orientales, en el estado estadounidense de Alaska, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por su sigla en inglés). Inmediatamente se produjo una alerta de tsunami.

Please visit https://t.co/pXpCFxY10s for the latest information. https://t.co/sSJXz1BtAX

— National Weather Service (@NWS) July 16, 2023