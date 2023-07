Alumna golpeó brutalmente a profesora por quitarle el celular en clase

La profesora Dalia contó en un video de TikTo cómo fue que una de sus alumnas del grado 11 en el Colegio Costa Rica, ubicado en la localidad de Fontibón , la agredió de forma brutal por retirarle su teléfono celular, el cual estaba revisando en clase.

De acuerdo con la profesora, los hechos se registraron el pasado 19 de julio cuando ocurrió el ataque y todo comenzó porque le pidió a la estudiante que guardara su celular o se saliera del aula, esto en reiteradas ocasiones, sin embargo, la adolescente no le hizo caso, por lo que ella le quitó el aparato.

“Entonces ella se me lanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcarme, desesperada. Yo le pido a los estudiantes que filmara lo que estuviera pasando y le dije: ‘tú no me puedes tocar’”, continuó Dalia, quien es provisional en el colegio.

La docente indicó que trató de retomar la clase, pero la adolescente la amenazó con acusarla de robo y continuó agrediéndola: “se remangó su cabello, su blusa y veo que estás dispuesta todo cuando cierra el salón con llave. Otras estudiantes me dicen: ‘es que usted tiene que devolverle el celular porque ella tiene razón’”.

Dalia contó que tomó sus cosas para salir del salón, pero la joven se interpuso en su camino: “me agarra en la puerta, no me deja salir, y en ese momento me agrede con un puño muy fuerte y con anillos en la cara”.

Tras el golpe, otros jóvenes intervinieron y liberaron a la profesora, pero, de acuerdo con su relato, otras dos jóvenes la increparon, una de ellas le pidió que regresara el teléfono y la otra le arrebató su bolsa y la tiró, sin embargo, otro alumno la levantó.

Al final, la docente preguntó a las autoridades y a los padres: “¿qué vamos a hacer frente a estas situaciones que se están empezando a presentar en los colegios por el mal uso de la tecnología?, ¿qué vamos a hacer con esos hijos y con esos estudiantes que definitivamente están desbordados en violencia?, ¿qué vamos a hacer con los profesores provisionales?, ¿qué es lo que está pasando?, porque esto es muy doloroso narrarlo”.

En una entrevista con la emisora Blu Radio, la maestra contó que el ataque ocurrió el último día de clases, que no sabía el nombre de la joven, puesto que llevaba poco tiempo en el colegio y que ya emprendió acciones legales en contra de la agresora.

También dijo que antes del percance estaba dando una clase sobre cómo el celular rompe el espacio y el tiempo en las dinámicas sociales, algo que le pareció irónico, pues el conflicto ocurrió por ese tema.

Finalmente comentó que los familiares de la agresora pidieron que se les regresara el teléfono de la joven y que hasta ahora no sabe si el colegio sancionará de alguna forma a la estudiante.

La Secretaría de Educación del Distrito emitió un comunicado en el que señalaron que desde que tuvieron conocimiento del caso se pusieron en contacto con la escuela para “clarificar los hechos y brindar atención médica, apoyo psicosocial y de seguridad a los involucrados”.