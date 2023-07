Llega el Mubi Fest a la Cinemateca de julio 21 al 23

Foto: Cinemateca de Bogotá

Si eres amante del cine y quieres disfrutar de lo mejor del séptimo arte, llega el Mubi Fest, por primera vez a Bogotá. El primer festival de la plataforma mundial de streaming productora y distribuidora de películas dedicada a potenciar el gran cine, después de su inauguración en Santiago de Chile y su reciente paso por Sao Paulo.

El festival que se llevará a cabo en la Cinemateca de Bogotá, cuenta con 14 proyecciones de una selección de 11 películas cuidadosamente escogidas, incluyendo títulos ganadores de los Premios de la Academia, Cannes y BAFTA.

Desde este viernes 21 de julio hasta el domingo 23 de julio, podrás disfrutar de un programa lleno de encuentros y actividades para toda la familia. Iniciando con la inauguración de BRUMA, la primera exposición en Latinoamérica del renombrado director de cine experimental Ben Rivers. Reconocido a nivel mundial, por crear narrativas únicas que imaginan la vida en existencias marginadas, transitando entre el documental y la ficción.

El Mubi fest además contará con el galardonado film japonés Drive my car (Ryusuke Hamaguchi, Japón); el nominado al Oscar de este año Aftersun (Charlotte Wells, Reino Unido) y Chungking Express (Wong Kar Wai, Hong Kong). En homenaje a una de las películas colombianas más destacadas de los últimos años, el festival contará con una proyección de El vuelco del cangrejo de Óscar Ruiz Navia, donde también se llevará a cabo un conversatorio con los realizadores 14 años después de su estreno.

A continuación, la programación completa del festival:

Viernes 21 de julio

14:00: Drive my car (Sala Capital)

17:00: Chungking Express (Sala 3)

19:00: Pasajes premiere nacional seguida de cóctel (Sala Capital)

Sábado 22 de julio

14:00: Chungking Express (Sala Capital)

15:00: The sky trembles and the earth is afraid and the two eyes are not brothers (Sala 3)

17:00: This much I know to be true (Sala Capital)

18:00: Inauguración de la exposición Territorios de Ben Rivers (entrada con boleto de ingreso a la proyección previa de Ben Rivers, Lounge MUBI- Calle Museo)

18:00: Crimes of the future (Sala 3)

19:30: Pleasure (Sala Capital)

Domingo 23 de julio

14:00: Pasajes (Sala Capital)

15:00: Drive my car (Sala 3)

16:00: Función sorpresa (premiere latinoamericana)

17:00: Aftersun (Sala Capital)

19:00: Two years at sea (Sala 3)

19:00: El vuelvo del cangrejo seguida de conversatorio con los realizadores (Sala Capital)

Aquí, la programación del Mobi Fest Bogotá 2023: