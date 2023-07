Murió el legendario cantante estadounidense Tony Bennett

–A los 96 años murió este viernes el cantante y compositor Tony Bennett, que tuvo una carrera musical de 8 décadas y consiguió la fama con «I Left My Heart in San Francisco».

Bennett fue diagnosticado con Alzheimer en 2016, pero continuó actuando y grabando hasta 2021. Su última actuación fue en agosto de ese mismo año, cuando apareció junto a Lady Gaga -con quien publicó dos discos- en el Radio City Music Hall de Nueva York en un espectáculo titulado «One Last Time”.

Columbia Records, fichó a Bennett en 1950 y el cantante alcanzó el estrellato en 1962 con el lanzamiento de su canción «I Left My Heart in San Francisco».

Bennett también dejó marca en el cine, debutó en la gran pantalla en 1966 con «El Oscar» y en 1999 se interpretó a sí mismo en la comedia «Analyze This»» (Una terapia peligrosa o Analízame) en la que los protagonistas eran Robert De Niro y Billy Crystal, también se interpretó una sí mismo en versión animada en la serie «The Simpson».

Sharing a special memory from 2015 – serenading New York with the remarkable Bill Charlap, performing «The Way You Look Tonight.» A night to remember! ?? pic.twitter.com/FTOoiZTgXY

— Tony Bennett (@itstonybennett) July 20, 2023