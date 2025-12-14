Australia: Se eleva a 16 cifra de muertos por el ataque a evento judío; padre e hijo, los autores (VIDEOS)

–Asciende a 16 el número de fallecidos por el tiroteo masivo ocurrido este domingo en un evento por la celebración judía de Janucá que tenía lugar en la playa australiana de Bondi Beach, cerca de Sídney.

Otras 29 personas resultaron heridas, entre ellas dos policías. Todas ellas fueron hospitalizadas.

El ataque fue perpetrado por dos hombres que abrieron fuego desde un puente hacia una multitud en la playa de Bondi, donde se encontraban más de 1.000 personas.

Un tiroteo se ha producido este domingo en la popular playa australiana de Bondi Beach, ubicada cerca de Sídney, según reportes en medios locales. pic.twitter.com/pyDbt7vsCk — RT Última Hora (@RTultimahora) December 14, 2025

Los dos hombres armados que perpetraron el tiroteo fueron identificados como un sujeto de 50 años y su hijo de 24, comunicó el comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, sin que por el momento se hayan establecido los motivos.

La Policía afirma que el hombre de 50 años murió en el lugar de los hechos tras recibir disparos de los agentes, mientras que su hijo, identificado como Naveed Akram, sigue hospitalizado bajo custodia policial. Según las autoridades, el tirador muerto era un comerciante de armas de fuego con licencia, y poseía seis armas.

Uno de los tiradores fue desarmado por un transeunte, hecho que fue registrado en un video. En las imágenes se observa cómo el ciudadano se acerca al agresor ocultándose detrás de unos coches para después lanzarse sobre él, desarmarlo y, finalmente, apuntarle con su propia arma para obligarlo a huir.

ACTO HEROICO https://t.co/QLhkNE4kIe Momento en el que un transeúnte desarma a un tirador activo en una popular playa en Australia pic.twitter.com/pvddNQjQRU — RT en Español (@ActualidadRT) December 14, 2025

Agentes policiales allanaron el domicilio de uno de los agresores. Videos del momento publicados en las redes muestran a agentes fuertemente armados ante una casa y varias personas con las manos alzadas en el jardín de la misma.

Uno de los heridos en el ataque es el presidente del Consejo Judío Israel-Australia e ‘influencer’ en redes sociales, Arsen Ostrovsky.

Ostrovsky, quien recibió un disparo durante el ataque, logró tomarse una escalofriante foto en la que aparece ensangrentado y tendido en el suelo. La herida no fue grave, por lo que tras recibir los primeros auxilios pudo incorporarse.

Among injured in horrific attack in Australia is my friend, Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A). Known to many on X/Twitter as a principled, fearless voice. Born in USSR, his family fled Jew-hatred for a new life in Australia. This isn't what they bargained for. Pray for his recovery. pic.twitter.com/CYB0Abm7ue — David Harris (@DavidHarrisNY) December 14, 2025

«Estaba aquí con mi familia, era la celebración de Janucá. Había cientos de personas, niños, familias mayores disfrutando del festival, y de repente, todo fue un caos», expresó Ostrovsky más tarde, en una entrevista. «No sabíamos qué estaba pasando, de dónde venía el fuego. Vi sangre brotando frente a mí, a personas ser alcanzadas y caer al suelo. Mi única preocupación era dónde estaba mi familia», agregó.

El líder confirmó que su esposa e hijos lograron escapar ilesos y añadió que nunca pensó que vería algo así en Australia. «Vamos a superar esto y vamos a atrapar a los bastardos que hicieron esto», concluyó.

La masacre en una de las playas más populares e icónicas de Australia se produce después de una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que estos episodios y el tiroteo masivo del domingo estuvieran conectados.

El movimiento judío Chabad, conocido por su alcance a judíos no religiosos, identificó a uno de los fallecidos como Eli Schlanger, rabino asistente de Chabad de Bondi y un organizador importante de la celebración en la playa australiana.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, se mostró «devastado» por lo ocurrido. «Este es un ataque dirigido a los australianos judíos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de fe. Un acto de maldad, antisemitismo, terrorismo ha golpeado el corazón de nuestra nación», afirmó a los periodistas en Canberra. (Información RT).