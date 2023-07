Petro urgió al Congreso aprobar las reformas:»Son necesarias para el país»

–Con un llamado a los legisladores para que se comprometan con los pilares de justicia ambiental y social que promueve su Gobierno -en beneficio de toda la población colombiana-, el Presidente Gustavo Petro instaló este jueves una nueva legislatura del Congreso colombiano.

“Cada uno de ustedes debe ser consciente de que el Gobierno de Colombia está discutiendo los temas centrales y neurálgicos que afectan la cotidianidad de cada colombiano”, aseguró el Mandatario durante su discurso de instalación en el Salón Elíptico del Capitolio, en Bogotá.

Dijo, además, que la actual legislatura “tendrá sesiones que prometen ser intensas e interesantes” y que su Gobierno insistirá en poner a consideración del Legislativo las reformas a la salud, a las pensiones y la laboral, con las que pretende mejorar las condiciones de vida de la sociedad colombiana.

“Este no es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuas, inocuos, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país y así será en los meses que vienen”, enfatizó al explicar el objetivo de su administración al buscar dichas reformas.

En un discurso que duró poco menos de dos horas, el Jefe del Estado hizo un repaso de los actuales desafíos que enfrenta la humanidad frente a peligros como la crisis climática y la contaminación. En ese sentido, dijo, que “el camino de Colombia es su propia diversidad, su propia vitalidad natural y humana”.

“El camino que proponemos tiene dos pilares, por ahora, que hemos propuesto a nuestra Nación: la justicia ambiental y la justicia social.”, enfatizó el Presidente tras explicar que esos dos conceptos guían las políticas públicas, decretos, resoluciones o proyectos de ley.

En su intervención, el Jefe del Estado anunció que su gobierno también presentará a consideración de los congresistas una modificación al Código Minero porque –dijo- el actual “sólo privilegia a la multinacional, a la gran minería, a la minería a cielo abierto y se olvidó realmente del pequeño minero”.

“Aquí creo que es sustancial el cambio de norma. Por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley en este período de sesiones que versa sobre la minería. Y espero el debido cuidado, siempre lo han tenido, para el estudio pertinente de cara a volver a establecer una alianza entre pequeña minería y Estado”, señaló.

La intervención presidencial también contempló una invitación a los congresistas a “propiciar normativamente una reforma agraria en el país” y facilitar la compra de tierras para cumplir el Acuerdo de Paz con las extintas Farc. “¿Qué podría hacer este Congreso en función de -por primera vez en un siglo- propiciar normativamente una Reforma Agraria en el país?”, cuestionó.

En términos de macroeconomía, el mandatario destacó que los esfuerzos de su administración “han permitido detener el proceso” de la inflación hasta el punto de anunciar, hoy, que se logró “vencer” pese a advertir que “no hay que cantar victoria tan temprano”.

El Mandatario hizo una revelación frente al tema de la disminución de la producción de cocaína en territorio colombiano. “Ha disminuido los envíos de cocaína de Colombia a los Estados Unidos y por eso no hay estímulo para crecer los cultivos de hoja de coca y por eso en regiones cocaleras hay hambre”.

“El mercado de la cocaína y de las drogas está cambiando hoy, señores y señoras. Aunque no se ha hecho público y temo una infidencia, la conversación con los Estados Unidos ya trata el tema. Ya ha detenido el crecimiento del cultivo de la hoja de coca”, puntualizó.

El jefe del Estado advirtió que “el Congreso de Colombia discute las reformas que son necesarias al país; queremos que Colombia sea un país potencia mundial de la vida. Vivimos una situación difícil, a escala de la vida. Lo que está en cuestión es la vida, la existencia de la humanidad en el planeta. Estamos ad portas de que este planeta siga sin nosotros; vivimos el verano más caliente de los últimos 120 mil años. Los cambios y las transformaciones tenemos que hacerlos hoy; por eso hablamos de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Para ello, proponemos la justicia ambiental y la social, esto es lo que alumbra nuestras políticas públicas”.

El presidente Petro indicó que, en este eje, hay que superar la crisis climática, con la economía carbonizada en todo el planeta tierra, donde propone tres elementos fundamentales: la transición energética, la movilidad humana, y que la producción deje de usar la materia fósil. También habló de la importancia de rehabilitar la selva amazónica, y anunció que presentarán un proyecto de ley sobre la pequeña minería y su relación con el Estado.

El eje de la Justicia Social en la construcción de “Colombia, potencia mundial de la vida”

El mandatario de los colombianos habló de la importancia de reactivar el turismo, y señaló que se han invertido 287 mil millones de pesos, apuntándole al incremento de los turistas y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Argumentó el presidente que, si se quiere industrializar al país, hay que hacer una reforma agraria, y cambios en la tenencia de la tierra. De hecho, indicó que el actual gobierno ha entregado 30 mil hectáreas de tierras, en busca de más justicia con los campesinos del país, “con esta reforma, se ampliaría el mercado interno, se liberará la fuerza de trabajo de la tierra, y, por tanto, se dan las condiciones fundamentales de la industrialización”.

Así mismo, manifestó que el Estado debe cumplir con el acuerdo de paz en Colombia, y propuso entregar 500 mil hectáreas por año, para cumplir con los compromisos de dar tres millones de hectáreas a los campesinos colombianos.

Al cierre de su discurso, señaló el presidente Petro que tanto la justicia social, como la ambiental, le apuntan a la paz, como un acuerdo nacional de toda la sociedad,” un acuerdo nacional es permitirnos una sociedad más justa, más productiva y más equitativa… Este el camino de la paz total”, remató contundente.