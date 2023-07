Fuerte reclamo de Claudia López a Petro: Salga de los bandazos y discursos; Necesitamos más seguridad y justicia ya!

–La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, formuló un fuerte llamado de atención al presidente Gustavo Petro, tras pedirle que le devuelva a la capital «los 1.500 policías que ya pagamos» y demandarle que «no desproteja mas a Bogotá».

«Denos a los Alcaldes y Gobernadores, a la Policía, a la Fiscalia y a la Rama Judicial las herramientas y capacidades para combatir el crimen organizado y proteger a la ciudadanía! Salgan de los bandazos y discursos! Necesitamos más capacidades de seguridad y justicia ya», precisa la mandataria Distrital en su cuenta en Twitter.

La alcaldesa agrega que «el crimen organizado y sus estructuras sicariales están a sus anchas e impunes por todo el país y también en la ciudad» y puntualiza: «Las cifras y hechos aterradores a diario lo confirman».

Al efecto, se refiere al ataque sicarial registrado este lunes en la capital de la república donde un comerciante fue acribillado a balazos y advierte que «ya son 5 en la última semana! Son la mitad de los homicidios en lo corrido del año!»

Y luego afirma: «Desde Bogotá seguimos invirtiendo, trabajando y coordinando por la seguridad y la convivencia pero Presidente: devuélvanos los 1.500 policías que ya pagamos! No desproteja mas a Bogotá!».

Además le dice al presidente Petro: «Usted lo dijo el 20 de julio: La guerra de hoy es de crimen organizado nacional y transnacional por las rentas criminales».

Y concluye: «Si tiene claro el diagnóstico ¿Porqué nos quita Policía y capacidad de investigación y persecución? Usted sabe que con el crimen organizado rentístico no hay nada que dialogar en lo político!».

Previamente, la alcaldesa condenó la acción sicarial que se registró en la calle 85 con carrera Séptima, al norte de la ciudad donde fue asesinado un comerciante:

«Condeno este acto criminal. Policía y Fiscalía adelantan la investigación.

El ajusticiamiento criminal no puede seguir impune y causando casi la mitad de los homicidios que ocurren en Bogotá. En mala hora nos quitaron 1.500 policías dejando expuesta a la ciudadanía».

Añade que la víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios!».

Luego precisa: «El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo sino una necesidad imperiosa! Tienen que darnos, no quitarnos policía!».

Finalmente indica: «Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia».

Sobre el acto sicarial perpetrado al norte de la ciudad, el secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, precisó:

Frente al reciente hecho de sicariato en Bogotá, solicitamos al Gobierno Nacional que investigue con todas sus capacidades si las dinámicas multicrimen del país están repercutiendo en la ciudad. Si es así, que se tomen las medidas necesarias para enfrentar este problema de raíz. pic.twitter.com/Vio2G1tEYF — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 24, 2023

Por otra parte, anoche, la Policía de Bogota atendió una emergencia por una alerta sobre u artefacto explosivo en la Calle 127 con Carrera Séptima. La zona fue acordonada y hay cierre parcial en la Cra 7 entre calles 127 y 128 sentido Sur – Norte. Rutas alternas Cll 116 y Cra 9.

Sin embargo, tras la inspección realizada, la Policía descartó cualquier explosivo o artefacto.

#Atención ? Ante la situación presentada en la Calle 127 con Carrera Séptima, sobre un posible ‘artefacto explosivo’, la Policía Metropolitana de Bogotá se permite informar que se descarta cualquier amenaza que pueda afectar contra la integridad de los ciudadanos. pic.twitter.com/WXBzjjOe48 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 25, 2023

«Agradecemos a los ciudadanos el reporte de cualquier elemento o acto sospechoso. También rogamos no dejar elementos tirados o abandonados para evitar zozobra», precisó la alcaldesa..