Bogotá  esta lista para nueva final de fútbol profesional: Santa Fe y Deportivo Cali van por título de liga femenina este domingo

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno – Ángela Vásquez

Este domingo 14 de septiembre de 2025, el estadio El Campín de Bogotá es sede de una nueva final del fútbol profesional colombiano. En esta ocasión se trata de la gran final de la Liga Femenina, que enfrentará a Independiente Santa Fe con el Deportivo Cali, posterior al juego entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena, por la liga masculina.

Durante la reunión realizada por la Comisión Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá (CDSCCFB), se definieron los detalles en materia de seguridad para el encuentro deportivo, con el fin de garantizar una jornada en paz para las personas asistentes.

Recomendaciones para la final Liga Femenina Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali en Bogotá

Entre las recomendaciones y decisiones de la Comisión Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá, se destacan:

Ingreso de la hinchada visitante: Se autorizó la presencia de las y los seguidores del Deportivo Cali, quienes se ubicarán en la tribuna lateral norte. Para ello, se habilitará el corredor del Movistar Arena.

Restricción a la hinchada del Unión Magdalena (liga masculina): No se permitirá su ingreso al partido.

Reunión previa entre hinchadas: El programa Goles en Paz de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) llevará a cabo un encuentro previo entre representantes de las barras de Santa Fe y Deportivo Cali, con el objetivo de ultimar detalles y fomentar acuerdos que promuevan la convivencia durante el partido.

Acompañamiento desde Cali: Los buses que transporten hinchas del Deportivo Cali desde su ciudad serán recibidos y acompañados hasta el estadio por el programa Goles en Paz y la Policía de Bogotá.

Ingreso de la hinchada local: Será por las calles 57, 53 y el costado sur del estadio El Campín.

Bogotá continúa trabajando para consolidarse como ciudad modelo en la gestión del espectáculo del fútbol; destacándose a nivel nacional e internacional por su compromiso con la seguridad, convivencia y respeto entre las hinchadas. Estas acciones reflejan el trabajo articulado entre las autoridades distritales y las organizaciones futboleras para fomentar un fútbol en paz.