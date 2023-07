Concejal Diana Diago criticó agarrón entre Petro y Claudia López por obras del Metro de Bogotá

La concejal de Bogotá, Diana Diago realizó una dura crítica al tuit del presidente Petro y solicitó explicaciones a la alcaldesa Claudia López.

“Es increíble lo que hacen Claudia López y Gustavo Petro con la movilidad de los bogotanos. No paran de sorprender. Mentira va y mentira viene,” así inició Diago su intervención en el recinto, quien rechaza el pronunciamiento del presidente a través de Twitter.

Entonces dada la respuesta de la alcaldia de Bogotá que pediremos por escrito, entendemos que el gobierno nacional, financiador mayoritatio de la obra, ha sido engañado. https://t.co/Ny2A77pTvp — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2023

Ante esto, Diago respondió al tuit de Petro:

¿A quien creerle ? Yo no le creo a ninguno ni a @petrogustavo ni a @ClaudiaLopez .



Todo indica que la alcaldesa cedió ante los chantajes del Gobierno Nacional y tienen acuerdo para frenar la construcción del metro. — Diana Diago | Concejal de Bogotá (@dianadiago) July 26, 2023

En el trino se revela que, por debajo de la mesa, Gustavo Petro y Claudia López se reunieron para manipular los trazados del Metro.

Ante lo anterior, Diago, afirmó que con la movilidad de los ciudadanos no se puede seguir jugando, es urgente continuar con el Metro. “Hoy tenemos un contrato y avanzan las obras. Es lamentable que Petro piense que el proyecto es un punto de honor. Él se equivoca,” mencionó la concejal.

El presidente de la república sigue chantajeando a los bogotanos al reiterar que el Metro debe ser subterráneo, porque el Gobierno Nacional, es quien financia el 70% de la obra, y señala que se siente “engañado” por los anuncios de avance de la obra.

Frenar la construcción del Metro llevaría a la administración distrital a graves líos jurídicos.

La cabildante del Centro Democrático reiteró con contundencia: “Gustavo Petro no es el alcalde de Bogotá. Hay unos compromisos previos y el mensaje no puede ser que se hacen negociaciones por debajo de la mesa con la alcaldesa que ahora dice defender la ciudad. No jueguen con el destino de la ciudad.”