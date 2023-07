Más de 10 servicios gratis en Usme y otras localidades con los Buses del Cuidado

Foto. Secretaría de la Mujer.

Bogotá tiene dos Buses del Cuidado equipados para llevar servicios gratuitos de educación, bienestar y cuidado a las mujeres que habitan en las zonas rurales y urbanas más apartadas de la ciudad como Usme y otras localidades.

Los Buses del Cuidado están diseñados para prestar servicios gratuitos a las mujeres que ocupan gran parte de su tiempo a las labores del cuidado en el hogar, así como a las personas que ellas cuidan; llegan a lugares en donde aún no hay sedes físicas de las Manzanas del Cuidado.

Constanza Gómez, directora del Sistema de Cuidado de la Secretaría de la Mujer indica cuál es la función principal de estos vehículos y por qué cambian su ruta de visita a las localidades en intervalos de 5 meses:

Desde que empezaron a rodar por Bogotá, en marzo de 2021, los Buses del Cuidado han brindado más de 23.405 atenciones que han beneficiado a miles de cuidadoras rurales y a habitantes de zonas de difícil acceso, como parte del legado y compromiso de la Administración Distrital de cuidar a las que nos cuidan.

María Belén es una de esas mujeres cuidadoras que han sido beneficiarias de este sistema móvil. Ella habita en la vereda Santa Rosa, en zona rural de Usme, y logró cursar y terminar su bachillerato gratis en el Bus del Cuidado.

María logró terminar su educación básica gracias a la modalidad gratuita y con el horario flexible que ofrece el Bus del Cuidado. Tomaba sus clases dos veces por semana y hoy asegura que se siente muy agradecida por haber tenido esta oportunidad de ampliar sus conocimientos.

María Belén, cuidadora de Usme, hoy sueña con ser contadora y profesora de matemáticas. Foto: Secretaría de la Mujer.

“Años atrás únicamente dictaban primaria en las veredas, y mis padres no tenían los recursos para seguir dándome estudio. Ya después me casé, me puse a criar a mis hijos y me quedé de tiempo completo en la casa, al cuidado del hogar. Hoy en día mis hijos son mayores, entonces aproveché y tomé mis estudios en el Bus del Cuidado”, concluyó María Belén.

¡Prográmate con la oferta de servicios de los Buses del Cuidado!

Son varios los servicios que puedes aprovechar para tomar en los Buses del Cuidado y de diferentes entidades del Distrito como:

Educación para terminar primaria y bachillerato.

Cursos de formación con el SENA.

Orientación y asesoría jurídica y psicosocial.

Actividad física.

Prevención y promoción de la salud.

Ruta de emprendimiento y formalización.

Ruta de empleo y muchos más.

Te invitamos a ingresar a la página web www.manzanasdelcuidado.gov.co, allí, en la opción ? Buses del Cuidado puedes consultar más información sobre los servicios, ubicación de los vehículos y más.

También puedes llamar al número de teléfono 318 359 3211 para consultar información sobre los Buses del Cuidado que visitan zonas rurales de Bogotá.

Constanza Gómez, directora del Sistema de Cuidado de la Secretaría de la Mujer, indica que no solo hay servicios gratis para las mujeres cuidadoras sino también para las personas que requieren cuidado como niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanía en general:

¿Dónde están los Buses del Cuidado y cómo acceder a los servicios gratuitos?

Ahora los Buses estarán rodando por zonas rurales de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy y Antonio Nariño, brindando todos los servicios del Sistema de Cuidado a mujeres, niñas y niños, personas mayores, con discapacidad y ciudadanía en general.

Te compartimos las localidades, horarios y sectores donde puedes ubicarlos:

Bus del Cuidado Rural:

– Ciudad Bolívar

Sector Nueva Esperanza – Parque Mirador Illimani.

Lunes y martes – 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

– Santa Fe

UPZ Lourdes – Bahía vehicular Parroquia Nuestra Señora de la Peña.

Miércoles y jueves – 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

– Usaquén

UPZ Usaquén – Parque vecinal Desarrollo Unicerros.

Viernes y sábado – 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Bus del Cuidado Urbano:

– Kennedy

UPZ Carvajal – Bahía salón comunal Carimagua.

Lunes y jueves – 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

– Barrios Unidos

UPZ Doce de Octubre – Parque vecinal Modelo Norte.

Martes y viernes – 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

– Antonio Nariño

UPZ Restrepo – Parque Zonal Polideportivo La Fragua.

Miércoles y sábado – 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Más sobre los servicios que prestan los Buses del Cuidado

En los Buses del Cuidado, las mujeres cuidadoras también encuentran servicios que promueven su autonomía económica y contribuyen a la generación de ingresos económicos.

En los vehículos viajan la ruta de empleo y la ruta de emprendimiento y formalización de la Secretaría de Desarrollo Económico, dos servicios con los que las mujeres pueden conectarse con oportunidades de trabajo o aprender a crear y formalizar su propio negocio.

Los Buses también son un espacio seguro para las mujeres. Allí la Secretaría Distrital de la Mujer brinda orientación y asesoría jurídica y psicológica para prevenir y atender casos de violencia de género.

Además, con la oferta de la Secretaría Distrital de Salud, las mujeres y sus familias pueden recibir orientación gratuita y participar en jornadas de vacunación, control de peso, talla y tensión, toma de pruebas laboratorio y más.

Es así como a través de 19 Manzanas del Cuidado y 2 Buses del Cuidado, la administración de la alcaldesa, Claudia López, ha brindado servicios gratuitos de educación, bienestar, desarrollo económico y salud a más de 263 mil personas. La meta, antes de finalizar el 2023, es atender a un total de 450 mil personas en Bogotá.

