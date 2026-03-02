Obras ampliación de estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal en autopista Norte: alcanzan 95 % de avance

Foto: IDU.

El proyecto de ampliación de estaciones del Grupo 5, que comprende las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal en la autopista Norte, registra un avance de construcción del 95.54 %.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó un recorrido de verificación, ya que el proyecto se prepara para su entrega final en los próximos meses. Mientras tanto, se habilitarán en las próximas semanas, los carriles mixtos de los costados oriental y occidental que permanecen aislados con maletines para permitir el avance de las obras.

“La buena noticia para los bogotanos y las bogotanas es que muy pronto vamos a levantar estos maletines que tenemos en este sector, que alcanzan los 2 kilómetros; 1 kilómetro por el costado oriental y 1 kilómetro por el costado occidental; en pocos días le vamos a devolver ese carril a los carros particulares, al tráfico mixto. Además, vamos a trabajar con todas las entidades para lograr, por supuesto, habilitar y mejorar los retornos acá en la 193”, afirmó el director del IDU, Orlando Molano.

Esta infraestructura, que arrancó su etapa de obra en la Administración distrital del alcalde Carlos Fernando Galán, busca transformar la movilidad de los habitantes de las localidades de Suba y Usaquén, así como de la población flotante que transita por este sector de la capital. El objetivo principal de la ampliación de estas estaciones es adecuar la infraestructura al incremento de pasajeros.

“Hicimos nuevas estaciones y, además, se ampliaron los vagones; construimos nuevos vagones de 60 metros de largo por 5 metros de ancho en cada uno de los sentidos. Esto va a mejorar la movilidad, la seguridad, la experiencia de los usuarios, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos y las bogotanas”, dijo el director Molano.

Metas físicas de la obra

A la fecha, la estación calle 187 presenta un avance del 98 %, mientras que la estación TransMilenio alcanza el 96 % y consta de:

Ampliación de 2 estaciones: incluye la construcción de 2 dos vagones nuevos en cada estación (total cuatro), pasarelas de conexión (total seis) y ampliación de los vagones existentes (total dos).

La obra, que entra en etapa final para ponerla a disposición de TransMilenio, continuará avanzando con pavimentación de los carriles exclusivos y traslado de redes, así como la instalación de acabados y redes al interior de los nuevos vagones.