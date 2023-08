Mundial Femenino: Colombia se prepara para enfrentar a Marruecos en el último partido de la fase de grupos

La selección Colombia ha sido una de las revelaciones del Mundial de fútbol femenino 2023 y ahora llegó el momento de cerrar su participación en la fase de grupos con broche de oro.

Las cafeteras han mostrado un gran fútbol en sus dos primeros encuentros del torneo que se lleva a cabo en Australia y Nueva Zelandia.

En su debut en el grupo H el pasado 24 de julio, Colombia no tuvo problemas para vencer 2-0 a su similar de Corea del Sur; en tanto, en su segundo partido el 30 de julio, la selección logró un resultado histórico al derrotar 2-1 a la poderosa Alemania.

En ambos encuentros, ha sido clave la joven de 18 años Linda Caicedo, que cada vez eleva más su figura al estrellato mundial.

El tercer y último encuentro de la selección colombiana en fase de grupos será frente a Marruecos.

Colombia, que suma 6 puntos en el grupo H, está prácticamente calificada a los octavos de final y, para asegurar el boleto matemáticamente y la primera posición del sector, solo le basta con un empate por cualquier marcador.

Tendría que ocurrir un desastre total para no clasificarse. En específico, las colombianas tendrían que perder contra Marruecos por cuatro goles de diferencia (4-0, 5-1, 6-2, etcétera) y, además, Alemania tendría que ganar su partido contra Corea del Sur por cualquier marcador.

Con esas combinaciones, Colombia bajaría hasta el tercer sitio del grupo H y, por lo tanto, quedaría eliminada del Mundial.

Sin embargo, es un escenario muy improbable, pues la selección colombiana ha desplegado un excelente fútbol ofensivo y ha demostrado solidez a la defensiva (el único gol que tiene el equipo en contra fue un penal), aspectos en los que Marruecos ha tenido deficiencias en la competencia.

El encuentro entre ambas selecciones se disputará este jueves 3 de agosto en el Estadio Rectangular de Perth, ubicado en la ciudad de Perth en Australia.

La hora del juego es, según el país en que estés, el siguiente:

Colombia: 5 a.m. (hora de Bogotá) Argentina: 7 a.m. (hora de Buenos Aires) México: 4 a.m. (hora de Ciudad de México) Estados Unidos: 6 a.m. (hora de Miami) Australia: 6 p.m. (hora de Perth)

¿Dónde ver en vivo?

Caracol Televisión, Canal RCN, DIRECTV Sports y DIRECTV GO Argentina: DIRECTV Sports y DIRECTV GO México: VIX Estados Unidos: Fox Sports 1, Peacock y Telemundo