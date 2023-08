“El Presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito»: Petro sobre declaraciones de Nicolás Petro

El Mandatario se refirió al proceso contra su hijo Nicolás y subrayó que “el Presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito: ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder”.

“Este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia: no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo”, expresó este jueves el Presidente Gustavo Petro.

El Mandatario, que encabezó en la capital del departamento de Sucre la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, se refirió al proceso contra su hijo Nicolás, detenido el pasado sábado.

“El Presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito: ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder”, enfatizó.

Recordó que entiende la situación, ya que en alguna ocasión estuvo detenido y fue torturado.

“Siempre me pareció que uno no puede arrodillarse ante el verdugo y que la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad”, afirmó, y agregó que “si no tienes nada que temer, la verdad y la dignidad es el mejor instrumento de la defensa”.

El Presidente denunció que “han intentado utilizar todas las debilidades y errores para intentar abrir el camino y el derrumbe del primer gobierno popular de Colombia’ y advirtió que ‘el mandato popular se respeta, el pueblo se respeta’.

“Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo mi elección. Es al pueblo al que debo responder’, puntualizó el Presidente Petro.