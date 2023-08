Para quienes piensa ingresar ilegalmente a EE.UU: Vean como cientos de migrantes se amontonan en las aceras de Nueva Yokr (Videos)

–Cientos de migrantes duermen en las afueras del hotel Roosevelt en la ciudad estadounidense de Nueva York. El establecimiento se ha convertido en un centro de acogida para quienes esperan una respuesta a su solicitud de asilo, mientras los funcionarios locales piden ayuda al Gobierno federal para afrontar la crisis migratoria.

En el estado de Nueva York rige un decreto que obliga a las autoridades a proporcionar refugio a quienes no tienen hogar.

The Roosevelt Hotel NYC.

100s of migrants sleep outside on the streets due to the hotel being at full capacity. NYC is looking for a temporary location to house them, but the city is being overwhelmed due to the migrant crisis, and space is low . The city is asking for more… pic.twitter.com/rpHn5OmPkw

