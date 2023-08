«Yo era su rehén»: Daniel Sancho tras admitir el atroz crimen de Edwin Arrieta

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Daniel Sancho Bronchano, un joven español de 29 años e hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, confesó ante las autoridades tailandesas ser el responsable del asesinato de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Los hechos ocurrieron en la paradisíaca isla de Koh Phangan, en Tailandia, donde ambos se encontraban.

Sancho, quien permanece bajo custodia policial desde el pasado viernes, brindó sorprendentes declaraciones, en las que aseguró que se sintió como un rehén en la relación con Arrieta. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», expresó el sospechoso frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan.

El sábado, Sancho se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta, sin embargo, aún no se han presentado formalmente cargos en su contra. Se espera que el lunes sea llevado a disposición judicial en la cercana isla de Koh Samui para continuar con el proceso legal.

El joven español negó tener una relación sentimental con la víctima y lo acusó de obsesionarse con él y de realizar amenazas constantes. «Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio», afirmó Sancho.

La historia de estos dos amigos que compartían amistad y aventuras en su viaje por Tailandia dio un giro inesperado hacia la tragedia. Sancho relató que cada vez que intentaba alejarse de Arrieta, él lo amenazaba, lo que habría llevado a la situación extrema que culminó con la muerte del cirujano colombiano de 44 años, oriundo de la población de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte).

Daniel aseguró que las autoridades tailandesas lo han tratado bien durante su detención y negó haber sido forzado a declararse culpable. También reveló haber hablado con su padre y amigos durante este difícil momento. En relación a su padre, el actor Rodolfo Sancho, informó que creía que estaba de camino a Tailandia y que llegaría a la isla de Koh Samui el lunes o el martes.

En medio de la investigación, los agentes tailandeses llevaron a Daniel a diferentes puntos de la isla para la reconstrucción del crimen, incluida la playa Haad Rin, donde se cree que ambos jóvenes estuvieron poco antes de la desaparición de Arrieta.

Mientras la investigación continúa, la familia de la víctima ha manifestado que no hará declaraciones para no entorpecer el proceso judicial. Por su parte, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, expresó sus condolencias en Twitter y destacó las cualidades de Edwin Arrieta como «gran ser humano, amigo y excelente profesional».