Plegaria para poner barreras morales que impidan feminicidios

Carlos Fradique-Méndez

Educación para la vida en familia.

Esta es la lección 740 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es “Propuesta de plegaria, rogativa o invocación, para educar en el respeto a la vida y poner barreras morales que impidan feminicidios.

Observo que el asesinato de mujeres es un tema sin mayor trascendencia social. La noticia de un feminicidio genera rechazo de momento y expresión mediática para pedir que no haya un feminicidio más y que impongan el mayor castigo al asesino. Al día siguiente todo sigue igual y habrá nuevos feminicidios y nuevos rechazos.

Para poner barreras morales que impidan feminicidios, propongo la siguiente plegaria para invocarla mañana y tarde, ojalá en familia, en todas las aulas de clase, en todos los medios de comunicación, hasta cuando formemos barreras morales que frenen asesinatos de mujeres

La propuesta es la siguiente:

“Buenos días vida, gracias vida, gracias Dios, gracias Divina Providencia, gracias mi fuerza espiritual o gracias al ser superior del que consideren pueden recibir luz para evitar el causar daño en la salud física o mental. Hoy declaro que soy humano y puedo causar daño, pero requiero de su ayuda, de la ayuda de la sociedad, de mi voluntad irrestricta para detener mis palabras dañinas, atar mis manos proclives al daño, moderar mis pensamientos que pueden perturbar mi vida y la vida de quienes me rodean y especialmente de las mujeres que merecen, que deben merecer mi respeto y mi consideración y por estas razones sublimes me comprometo a no dañar, a no lesionar de ninguna forma a mis semejantes y repetiré hasta convencerme que no tengo ningún derecho sobre la vida, el destino de las mujeres con quienes tengo vínculos afectivos o de vida en cualquier forma. Me comprometo a no causarles daño, así sea el menor daño viable y me comprometo a ser apoyo para sortear las dificultades, los desacuerdos, los malos entendidos y si no es posible darles solución me retiraré de su entorno y olvidaré con toda mi voluntad y ayuda que sea necesaria, que algún día tuve relación con la persona que no es ahora compatible con mi forma de ser o de pensar.

Pido a Dios, a la Divina Providencia, o a mi fuerza espiritual, o al ser que considero superior, que apoye a las mujeres que están en riesgo o pueden estar en riesgo de recibir daño para que les permita con carácter y urgencia tomar las mejores decisiones para alejarse del peligro y para protegerse del mal. Que las mujeres decidan apartarse de todo riesgo y eviten exponerse al daño que les pueden causar mentes perniciosas.

Gracias Dios, gracias vida. Lo prometo con mi más férrea voluntad.”

Por favor su ayuda para divulgarla y pronunciarla todos los días, mañana y tarde.

Su amigo, abogado y profesor, Carlos Fradique-Méndez Sr.

