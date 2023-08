Rafael Correa tras el asesinato de Villavicencio: «Ecuador se ha convertido en un Estado fallido»

–El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha lamentado el asesinato este miércoles del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

«Ecuador se ha convertido en un Estado fallido», manifestó el exmandatario en la plataforma X.

«Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo», añadió Correa, quien además expresó su solidaridad con la familia de Villavicencio y con todas las familias de las víctimas de la violencia.

Después del atentado contra Villavicencio durante un mitin de campaña en la ciudad de Quito, el presidente Guillermo Lasso, firmó un decreto que establece el estado de excepción en el país por un período de 60 días. Además, declaró tres días de luto nacional, para los días 10, 11 y 12 de agosto.

