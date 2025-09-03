Maduro cita 2 razones por las que EE.UU. ataca a Venezuela

–En opinión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, EE.UU. tendría dos razones de fondo para desplegar ocho barcos de guerra, un submarino nuclear y 1.200 misiles al sur del mar Caribe, cerca del territorio de su país, con el pretexto de enfrentar al narcotráfico.

«Ellos vienen, de verdad verdaíta, por el petróleo venezolano. Lo quieren gratis. Por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo y ese petróleo no le pertenece a Maduro. Y menos a los gringos. Ese petróleo les pertenece a ustedes [al pueblo venezolano] […]. Tenemos la cuarta reserva de gas del mundo. Y ese gas, ¿a quién le pertenece? A Venezuela. Tenemos una de las primeras reservas de oro. […]. Vienen por las reservas naturales, por la tierra fértil», sostuvo el mandatario en una jornada de trabajo desde una zona popular de Caracas.

«Ellos quieren acabar de raíz con el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto libertador del gran Simón Bolívar, del gran Antonio José de Sucre»

A su parecer, habría un segundo motivo: «El proyecto de Simón Bolívar, el proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI». «Ellos quieren acabar de raíz con el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto libertador del gran Simón Bolívar, del gran Antonio José de Sucre», afirmó.

A estos fines, dijo, el Gobierno estadounidense –que según Maduro, «nunca» había mandado un submarino nuclear a otro país– intenta justificar este despliegue militar a través de la invención de «un relato, un cuento que nadie les cree», detrás del cual estaría el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien tachó de «mandamás de la Casa Blanca» y al que acusó de pretender «llenarle las manos de sangre al presidente Donald Trump».

«Quieren acabar el ejemplo de lo que estamos haciendo, que no cunda el ejemplo por el mundo y [evitar] que la juventud de EE.UU. ponga sus ojos en que en Venezuela hay una democracia verdadera, de base, y que el presupuesto del país no se gasta en guerras, no se gasta en invasiones, no se gasta en lanzarle misiles y bombas a los pueblos […]. Eso es lo que quieren acabar», aseguró, antes de concluir que en la nación bolivariana «va a haber paz, con soberanía, con pueblo, con igualdad, con democracia, con libertad». (Información RT).