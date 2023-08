Distrito comprometió a operadores con más frecuencias de recolección y barrido

Foto: Alcaldía

Una gran apuesta que busca mejorar la recolección de basuras y la disposición de residuos presentó la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, en el marco del cumpleaños 485 de la capital del país. Se trata de una serie de modificaciones en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), un acuerdo de voluntades con los operadores de aseo y una campaña de cultura ciudadana, entre otras acciones, enfocadas en cambiar esta problemática.

Desde la Zona T, en el norte de la ciudad, la mandataria hizo un llamado a la cultura ciudadana, “ese el ADN de la ciudad, eso es lo que hace que casi 10.000.000 de personas podamos compartir esta ciudad”.

Dijo que “hoy, el mejor regalo que le podemos dar a Bogotá es nuestro buen comportamiento, la ciudad nos brinda un montón de oportunidades y por eso venimos aquí, pero también tenemos que devolverle un poquito de cariño y buen trato con el manejo de los residuos y de las basuras. La basura no está sino en la cabeza, prácticamente todo es reutilizable”, expresó la alcaldesa Claudia López, desde la Zona T, en el norte de la ciudad.

Modificaciones del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Entre las acciones para mitigar la alta presencia de residuos no aprovechables en el espacio público, se intensificó la prestación del servicio de recolección de basura y de limpieza en 72 puntos críticos, se aumentó a mínimo 3 veces por semana la frecuencia de barrido y limpieza en toda la ciudad, llegando hasta a 28 veces en zonas de alta circulación, y además se amplió la cobertura de barrido, principalmente, en parques, puentes, alamedas y separadores. Esto significa que se amplió en un 60 % la cobertura, pasando de barrer 427.216 km a 683.356 km en la ciudad.

“Toda la ciudad va a tener mínimo tres frecuencias a la semana de recolección y hay zonas comerciales como esta de la Zona T que va a tener hasta 28 porque la actividad económica es muy intensa y se producen más residuos”, explicó la Alcaldesa.

Esta importante apuesta también aumentó el número de operativos de limpieza en 132 puntos de arrojo de residuos, ubicados en canales y cuerpos de agua. “Los canales de agua no son botaderos de basura, son parte de nuestra estructura ecológica principal, ni en los humedales, ni en los canales se bota basura, por ahí solo debe circular el agua, las aves, no las basuras. Nuestra empresa de Acueducto incrementó el número de cuadrillas dedicadas a cuidar los canales y los humedales”, sostuvo la mandataria.

También se fortalecieron los operativos para sancionar a quienes no respeten las normas relacionadas con la gestión adecuada de residuos, establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Vamos a pasar a recoger los puntos críticos, pero vamos a multar a todos los vecinos de la cuadra donde se forme un punto crítico porque es una obligación colectiva y corresponsable de todos tener la cuadra limpia”, agregó. En el caso de las zonas comerciales, si se encuentran residuos mal dispuestos se sellará por un día de operación a todos los comercios del sector.

La alcaldesa López confirmó que se han realizado más de 2.000 operativos conjuntos en las 20 localidades de la ciudad desde el mes de enero. Igualmente, dijo que la Secretaría Distrital de Gobierno con las Alcaldías Locales y de la mano de la comunidad han recuperado espacio público a través de la estrategia de refuerzo institucional Juntos Cuidamos Bogotá.

“Hemos puesto más de 280 comparendos tanto a personas como a establecimientos de comercio y hemos cerrado 75 establecimientos de comercio, son cierres que van de uno a tres días dependiendo la infracción. En agosto realizaremos 580 operativos más. El comparendo va desde $130.00 hasta $620.00 pesos”, resaltó el secretario de Gobierno, José David Riveros.

Acuerdo con los operadores de aseo

A esta iniciativa se sumaron las empresas prestadoras del servicio de aseo, tras lograr un acuerdo de voluntades con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que busca mitigar la situación de alta presencia de residuos no aprovechables en espacio público.

Los operadores, se comprometieron a incrementar las frecuencias de recolección en zonas especiales de la ciudad, y a tener disponible una cuadrilla de atención rápida para contingencias. “Tenemos cuadrillas para reaccionar, cada uno de los cinco operadores dispone de mayor número de equipos para atender puntos críticos oportunamente”, reiteró la alcaldesa López.

Igualmente, se realiza una actualización de puntos críticos de arrojo clandestino, se atiende el primer metro cúbico gratuito de escombros (100 atenciones/mes) por operador en un periodo de seis meses y se realiza una prueba piloto de menos contenedores por más frecuencias.

“Ese es otro acuerdo con los operadores, pedir el servicio de recolección de residuos a través de la línea 110. Cada operador va a atender a los primeros 100 ciudadanos que lo soliciten al mes gratuitamente por el primer metro cúbico”, señaló la mandataria.

Campaña de Cultura Ciudadana: “Que la basura no se vuelva paisaje”

“Que la basura no se vuelva paisaje” es una estrategia de la de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que pone sobre la mesa la conversación ciudadana acerca de los residuos que, por una mala gestión, terminan en los rellenos sanitarios y en el espacio público de Bogotá, convertidos en basura que contamina el ambiente y deteriora el paisaje.

La campaña es una invitación para que los ciudadanos comprendan que llegó la hora de actuar a través de tres sencillas conductas: separar el material aprovechable del no aprovechable, disponerlo de manera adecuada y mantener limpia la fachada y la acera de enfrente de las casas y los negocios.

Por eso, esta iniciativa se tomó diferentes puntos estratégicos de Bogotá para poner en marcha una representación museográfica y pedagógica con el fin de cuestionar a los habitantes sobre cómo quieren su ciudad.

Hablar de basura no es lo mismo que hablar de residuos. El término ‘residuo’ se refiere a aquellos materiales que pueden ser reutilizados o reciclados, después de su uso; los más comunes y conocidos son el plástico, metal, cartón, papel y vidrio. La basura, en cambio, es la mezcla de todos esos residuos que no pueden ser aprovechados nuevamente; por ejemplo: el polvo que resulta de barrer, heces de animales, pasto y hojarasca, papel higiénico, etc.

Durante su intervención la Alcaldesa insistió en la importancia de separar en casa; “cada uno de nosotros debe separar en casa, la bolsa blanca se la entregamos a nuestro reciclador de confianza y al operador de aseo que pasa con su equipo le entregamos las bolsas verde y negra. Separar en casa es nuestra primera contribución y la segunda es hacerlo en el lugar y en el horario correspondiente”. Agregó que la ciudad, actualmente, tiene casi 700 puntos críticos donde se está fallando en cultura ciudadana.

Algunas cifras

? Bogotá produce 7.700 toneladas de residuos sólidos a diario, de las cuales 1.200 toneladas son aprovechadas gracias a personas recicladoras de oficio y 6.500 toneladas terminan enterradas en el relleno sanitario Doña Juana. (UAESP, 2021)

? Solo 5 de cada 10 personas en Bogotá separa los residuos en casa, según la Encuesta de Cultura Ambiental 2022 (ECA).

? Solo 2 de cada 10 ciudadanos que separan sacan los residuos aprovechables cuando pasa el reciclador o la ruta de reciclaje. La mayoría, 4 de cada 10, los sacan cuando pasa el camión de la basura.

Atención a población habitante de calle, carreteros, cachivacheros y ropavejeros

La Secretaría Distrital de Integración Social reforzó y amplió la atención en los servicios para los ciudadanos habitantes de calle, carreteros, cachivacheros o personas en riesgo de habitabilidad de calle.

En este sentido, la entidad realizará transferencias monetarias durante seis meses a esta población vulnerable, no sisbenizada: carreteros y cachivacheros que están en los registros del Distrito. Además de estos requisitos, los posibles beneficiarios no deben recibir otros apoyos económicos, como bonos o transferencias monetarias, y deben estar en la lista de personas priorizadas, de acuerdo con las inscripciones que realizará Integración Social.

A partir de octubre, dependiendo del cumplimiento de requisitos, aproximadamente 3.000 personas serán beneficiadas mensualmente con una transferencia de $100.000. El énfasis estará en esta población vulnerable que habita o recorre las localidades del centro de Bogotá, en especial, Los Mártires y Santa Fe.

La identificación de esta población se realizará con los censos disponibles que han llevado a cabo las Secretarías de Integración Social, Hábitat, Desarrollo Económico, la Unidad Administrativa Especial para Servicios Públicos (UAESP), el Instituto para la Economía Social (IPES) y el IDIPRON.

Refuerzo en los servicios de autocuidado

Además de este apoyo económico, Integración Social también reforzó y amplió los servicios de autocuidado para esta población, con tres nuevas unidades operativas en Kennedy, Chapinero y Los Mártires. Allí podrán ser atendidos hasta 180 habitantes de calle, lo que llevará a 3.033 los cupos disponibles para esta población, con el objetivo de mitigar y reducir los riesgos y daños asociados a la habitabilidad en calle.

Los nuevos servicios de autocuidado están ubicados en:

? Los Mártires: Voto Nacional – Calle 12 N.16-73

? Chapinero: Calle 58 carrera 13

? Kennedy: Central de Abastos

En los servicios de autocuidados se ofrece atención básica de baja permanencia y orientada a la dignificación de las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de calle o en alto riesgo de 29 años de edad en adelante. Dentro de la atención básica, esta población tiene acceso a apoyo alimentario, acciones de promoción en salud e higiene personal y acompañamiento psicosocial con el propósito de mitigar y reducir los riesgos y daños asociados a la habitabilidad en calle, a partir de la implementación de los enfoques diferencial y de género.

Así mismo se apoya el desarrollo de sus habilidades y capacidades para el reciclaje cuidadoso, buena disposición, manejo de basuras y uso adecuado del espacio público.

En cuanto a la alimentación, se reforzó el refrigerio con una bebida caliente. Es importante destacar que la población carretera, también, puede disfrutar de los servicios de autocuidado de la Secretaría de Integración Social.

Consejos de reciclaje:

1. Separar los residuos óptimamente desde los hogares, (separando el material aprovechable del no aprovechable).

? Residuos aprovechables: cartón, papel, plástico y vidrio.

? Residuos no aprovechables: residuos que no se vuelven a utilizar.

2. Disponer los residuos aprovechables respectivamente:

? Residuos aprovechables + bolsa blanca (limpios y secos) = recicladores de oficio

? Residuos no aprovechables + bolsa negra + días y horarios establecidos = carro recolector