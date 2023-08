Dos países prohíben la película ‘Barbie’ por promover la homosexualidad y la transformación sexual

–Las autoridades del Líbano y de Kuwait decidieron prohibir la exhibición de la película ‘Barbie’ por considerar que no representa los valores y tradiciones locales.

Mohammad Mortada, ministro de Cultura libanés, afirmó que el filme «promueve la homosexualidad y la transformación sexual», a la vez que «contradice los valores de fe y moralidad» al quitarle importancia a la unidad familiar.

Por su parte, el Ministerio de Información de Kuwait anunció la misma medida para defender la «ética pública y las tradiciones sociales». Además, aseguró que la película promueve «ideas y creencias que son ajenas a la sociedad kuwaití y al orden público».

El Gobierno de Kuwait también censuró, por los mismos motivos, el filme de horror australiano ‘Talk to me’.(Información RT).

