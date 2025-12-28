Helicópteros chocan en pleno vuelo y uno de ellos se incendia (VIDEO)

–Dos helicópteros se estrellaron este domingo en Hammonton, (Nueva Jersey, EE.UU.) tras colisionar en el aire. Como consecuencia, uno de los helicópteros quedó envuelto en llamas. Las autoridades informaron que una persona murió en el accidente y otra fue trasladada al hospital con «heridas críticas que ponen en peligro su vida».

? Mid-air collision between two helicopters near Hammonton Municipal Airport, New Jersey, United States, kills one person and leaves another critically injured, authorities say ?? Federal Aviation Administration says pilots only are onboard as National Transportation Safety… pic.twitter.com/q3he8RXTw9 — Anadolu English (@anadoluagency) December 28, 2025