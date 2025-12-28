    • Internacional

    Helicópteros chocan en pleno vuelo y uno de ellos se incendia (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Dos helicópteros se estrellaron este domingo en Hammonton, (Nueva Jersey, EE.UU.) tras colisionar en el aire. Como consecuencia, uno de los helicópteros quedó envuelto en llamas. Las autoridades informaron que una persona murió en el accidente y otra fue trasladada al hospital con «heridas críticas que ponen en peligro su vida».

