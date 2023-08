No hay un regalo que hayamos añorado más los bogotanos que el Metro: Alcaldesa

Foto: Alcaldíade Bogotá



La Red Metro y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se integraron para iniciar la construcción del sentido de pertenencia, identidad, cultura y convivencia alrededor de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), que hoy le entrega un regalo muy especial a la ciudad en su cumpleaños 485: el “Vagón Escuela de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB)”.

Se trata de un espacio pedagógico y lúdico en el que los niños, niñas, adolescentes y sus familias podrán conocer un vagón del Metro, aprender sobre la evolución del transporte y experimentar al interior de estación del nuevo sistema de transporte que está construyendo el Distrito.

La alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López, en compañía del gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez y de la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, celebró la puesta en marcha de este espacio de aprendizaje, que ayudará a construir cultura ciudadana entorno al moderno sistema. “La obra del Metro va en un 25 %, pero también tenemos que construir la Cultura Ciudadana Metro. Esa cultura ciudadana es más importante, incluso, que la construcción del Metro”, comentó.

En la apertura del Vagón, la mandataria insistió que no existe un regalo que hayan añorado más los bogotanos y bogotanas que el Metro de Bogotá. “Finalmente hace cuatro años logramos contratar, enfrentamos y superamos la pandemia, y a mediados de 2020 iniciamos formalmente el contrato, después los estudios y diseños, y hace un par de semanas iniciamos la construcción del viaducto”, sostuvo la alcaldesa Claudia López.

Además, con visible entusiasmo destacó que este espacio pedagógico representa un paso más en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá: “Tengo esa felicidad única de ver cómo se hacen las cosas y cómo se vuelven realidad para los niños, niñas, jóvenes, para todos y todas en nuestra ciudad. Y es un orgullo que este sea uno de los regalos para Bogotá en su cumpleaños 485”, celebró.

Esta es una de las primeras acciones de cultura ciudadana que desarrolla el Distrito en torno a la Red Metro, con el objetivo de iniciar e incentivar la apropiación, el cuidado y el empoderamiento por el Metro de Bogotá.

“Hoy damos otro paso en ese sueño anhelado, en ese regalo tan pedido y tan esperado por Bogotá que es su Metro. Abrimos el Vagón Escuela de la Primera Línea del Metro en un lugar inmejorable, al lado de nuestro arque Simón Bolívar, en el parque de los Niños y las Niñas de Bogotá, quienes son los que más nos van a enseñar sobre cómo usarlo”, indicó la mandataria.

Para ingresar a las instalaciones del Vagón Escuela, que están ubicadas en el costado oriental del parque de los Niños y las Niñas, los visitantes deberán realizar su entrada por la carrera 60 # 63-65, desde el Parque Recreativo y Deportivo Salitre. Allí encontrarán uno de los vagones del Metro que rodarán por Bogotá a partir de marzo de 2028, en tamaño real.

La experiencia está diseñada para que los visitantes disfruten de seis (6) momentos:

– Momento 1 – Soñando despiertos: Aquí experimentarán el ejercicio de ponerse en el lugar de los otros, para entender que la movilidad sostenible ya es una realidad, y que es un compromiso de todos construir una cultura ciudadana alrededor del Metro.

– Momento 2 – Bogotá interconectada: En esta sala jugarán y aprenderán acerca de la multimodalidad como la característica principal del Sistema de Transporte Público de Bogotá, que se complementará con la llegada del Metro y que se convierte en la columna vertebral de esta gran Red.

– Momento 3 – Nuestra Primera Línea: Mediante la exposición del esquema multimodal en Bogotá y del trazado de la Primera Línea del Metro y sus estaciones, se les brindará un panorama general del funcionamiento del sistema y de los medios de transporte que la componen.

– Momento 4 – Un día en el Metro: Experiencia dentro de la maqueta a escala real de uno de los coches dentro del Vagón Escuela. Este momento los acercará a la importancia del respeto de la diversidad y la equidad, así como a la construcción de empatía. En este espacio se busca generar apropiación y cuidado de lo público.

– Momento 5 – Club Metro: Aquí realizarán una reflexión enfocada en el orgullo que significa para Bogotá y sus ciudadanos entrar al club de las grandes ciudades del mundo que cuentan con Metro.

– Momento 6 – Imaginando: En este espacio de reflexión sobre cultura ciudadana se les invitará a compartir en grupo qué esperan de esta nueva forma de movilidad, qué sienten con este nuevo Metro y qué acuerdos mínimos estarían dispuestos a hacer con la ciudad para hacer posible este sueño por el que los ciudadanos han esperado por décadas y que hoy es una realidad.

“La apertura de este Vagón Escuela se convierte en el espacio propicio para generar la apropiación, el cuidado y el sentido de pertenencia por el sistema Metro de Bogotá entre los ciudadanos. En asocio con centros de pensamiento, observatorios, colegios y universidades, esta aula lúdica se convierte en un espacio de conocimiento permanente de los avances, operación del sistema y el rol del ciudadano como pasajero”, agregó Leónidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá.

Horarios de Atención

De martes a viernes, en el horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., el Vagón Escuela podrá ser visitado sin costo por estudiantes de cualquier colegio (Público o Privado), previa inscripción, en el correo electrónico parquedelosninos@idrd.gov.co.

El fin de semana la visita la podrán realizar niños, niñas y adolescentes, acompañados siempre por un adulto, y se realizará en 4 turnos:

• Dos turnos en la mañana: de 9:00 a.m. a 10:45 a.m.; y 10:45 a.m. a 12:30 p.m.

• Dos turnos en la tarde: de 2:00 p.m. a 3:45 p.m., y 3:45 p.m. a 4:45 p.m.

El ingreso en estos horarios se hará por orden de llegada, cada 15 minutos y en grupos de 15 personas hasta ocupar el aforo.

Fabricación de los vagones del Metro de Bogotá en China

Los vagones del metro de Bogotá, como este Vagón Escuela de tamaño real, ya se están fabricando en China. Cada tren tendrá seis vagones, capacidad de 1.800 pasajeros y velocidad comercial promedio de 42,5 km/hora. Operarán inicialmente con un intervalo de 140 segundos y podrán circular en las dos direcciones, es decir, en sentido sur-norte y en sentido norte-sur, por vías independientes.

Leónidas Narváez, gerente general de la EMB, sostuvo que “en el 2025 llegará el primer tren a la capital, y para ese momento debemos tener 4.000 metros lineales de viaducto construido que permitirán hacer las operaciones de prueba. En septiembre de 2027, se iniciará la marcha blanca del sistema. Todo esto para que en marzo de 2028 inicie la operación comercial con 30 trenes”.