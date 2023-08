Así arrancó el cuarto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Eln en Caracas

–(Foto: Delegaciones en la mesa de diálogo y representantes de países garantes y acompañantes del proceso). Tal como estaba previsto, se instaló este lunes en Caracas, Venezuela, el Cuarto Ciclo de Conversaciones de la Mesa de Diálogos entre el Gobierno colombiano y el Eln, acto en el cual las partes notificaron que en esta fase del proceso de paz se buscará cumplir con los acuerdos hasta ahora logrados del cese al fuego, la participación ciudadana y, avanzar en alivios y acuerdos humanitarios a las poblaciones más afectadas por el conflicto.

Esta etapa de conversaciones se extenderá hasta el 4 de septiembre y Otty Patiño, jefe de la comisión negociadora del Gobierno, exhortó a los delegados del Eln a trata de «empujar en este cuarto ciclo la paz que estamos construyendo: de lo nacional a lo territorial, de lo bilateral a lo multilateral, de lo temporal a lo definitivo. Si lo hacemos en este ciclo podremos estar en el ‘kairós’, en los tiempos de la gente».

«Aprovechemos la voluntad de la dirección nacional del Eln, de su comando central y de su comandante general para comprometer a todos los mandos y combatientes en esa organización en la construcción de la paz», complementó Patiño en su intervención.

Destacó que “además de la indudable voluntad de las partes comprometidas de ponerle fin al conflicto armado contamos con la acción y certificación permanente de este instrumento -el Mecanismo de Monitoreo y Verificación- creado en el tercer ciclo”.

Otty Patiño advirtió que “la Paz es un asunto que trasciende a las organizaciones armadas y a los Gobiernos. Es un asunto de Estado y compromete a la sociedad en general. La Paz que estamos haciendo con el ELN, debe contribuir a la construcción de un Estado con Democracia plena”.

A su turno, el cabecilla del Eln Pablo Beltrán señaló que «esta Mesa y la Paz no va a ser producto de un Gobierno, ni de una insurgencia, es de la Sociedad Colombiana. Construyamos una visión Común de Paz. Hay que llevar alivio a las ciudades y regiones que tienen más conflicto… Ese es nuestro compromiso», precisó.

También dijo que «hay una convicción por lograr una solución política al conflicto. En esta Mesa rige que lo que se firma, se va implementando. Ya estamos en un punto de implementar un Cese al Fuego Bilateral. El otro compromiso es el proceso de participación de la Sociedad».

#AEstaHora Las palabras del Comandante Pablo Beltrán, en la instalación del cuarto ciclo: «Afortunadamente los enemigos de la Paz cada vez son menos». pic.twitter.com/Q6ifOEli8m — Delegación ELN (@DelegacionEln) August 14, 2023

Igualmente, Beltrán planteó: «Por todo eso, la consigna que nosotros no nos cansamos de repetir es que construyamos una visión común de paz. No es la del gobierno, no es la del ELN, es la de todos… y que nadie se quede afuera. En ese sentido, seguimos trabajando, porque en la medida de que esto avance, va a haber más confianza de la sociedad colombiana hacia este proceso. La confianza la dan son los hechos, el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, si esta sociedad empuja este proceso, nosotros tenemos la convicción, la certeza, de que esto va a avanzar».

Además indicó: «A mí me decían antes de entrar acá: hay que mirar cómo en concreto se lleva alivio a las ciudades y regiones que hoy están sufriendo más el conflicto. Ese es un punto que vamos a examinar acá, cómo desde el cese y la participación logramos llegar a regiones y ciudades que tienen más conflicto y cómo la Mesa se pone al servicio de que haya nieve humanitaria en esas partes. Entonces, para nosotros, si me preguntaran «¿un resultado de este ciclo, cuál es?», la respuesta sería: que los instrumentos que ha creado la Mesa, que es la participación y el cese al fuego, de verdad le lleven un alivio humanitario a las poblaciones y ciudades que más sufren».

Y puntualizó: «Ese es nuestro compromiso. Agradecemos su acompañamiento. Estos esfuerzos necesitan energía positiva y consideramos que la presencia de cada uno de ustedes, y de los estados y organismos que representan, la sociedad, la prensa… todo esto tiene que sumar para, como decía el general Martínez, Colombia sea también un aporte importante para que América Latina y el Caribe sea una zona de paz. Ese es el compromiso».

Monseñor Darío Monsalve, representante de la Iglesia colombiana y hablando en nombre de los garantes y acompañantes señaló que «este ciclo debe permitir llegar a acuerdos sustantivos, que tengan como centro a quienes han sufrido por décadas el conflicto armado. Alentados a las partes a seguir cumpliendo los acuerdos alcanzados».

También intervino la Vicepresidenta de Venezuela, DelcyRodriguez, quien advirtió que «la Paz en Colombia significa la paz para nuestro continente, para América Latina y el Caribe» y destacó el punto clave planteado por los negociadores: la adopción de medidas de alivio humaniario para las comunidades afectadas por el conflicto en Colombia:

«Que se puedan adoptar medidas de alivio humanitario para las comunidades que han sido impactadas por este conflicto armado. Se convierte en un objetivo humanitario inaplazable que debe atender para disminuir los efectos del conflicto» Delcy Rodríguez,Vicepresidenta de Venezuela. pic.twitter.com/9Zhamz4Cfy — Delegación ELN (@DelegacionEln) August 14, 2023

Por su parte los países garantes e instituciones y naciones acompañantes del proceso, emitieron la siguiente declaración:

-En nombre de los países garantes e instituciones y países acompañantes, saludamos estos diálogos y reiteramos nuestro compromiso de apoyar todas aquellas iniciativas tendientes a construir un sólido camino de paz para Colombia.

Impulsamos este acompañamiento con el reconocimiento de los importantes avances surgidos a partir de los trabajos de los ciclos previos, respecto al Cese del Fuego Bilateral Temporal y Nacional, y la reciente instalación del Comité Nacional de Participación.

En este sentido, los garantes y acompañantes ratificamos nuestra disposición para que estos días en Caracas sean productivos y permitan llegar a acuerdos sustantivos que tengan como centro a quienes por décadas vienen sufriendo los efectos del conflicto armado.

Junto con agradecer una vez más la generosidad del pueblo y gobierno bolivarianos, alentamos a las partes a seguir implementando los compromisos asumidos y continuar avanzando de forma concreta y eficaz para la construcción de una paz integral e inclusiva.

Igualmente, el jefe de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, entregó la siguiente declaración: