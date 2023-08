Petro responde a la Flip y anuncia que por las vías legales defenderá su buen nombre y el de su colectividad política que fue calumniada

–El presidente Gustavo Petro respondió este lunes a la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, que salió en defensa de Caracol Noticias, luego que el mandatario exigiera una rectificación a información «calumniosa» relacionada con la financiación de su campaña electoral.

«Señores FLIPorg el presidente de la República como ciudadano de Colombia goza de derechos fundamentales igual que los demás ciudadanos y ciudadanas. Uno de ellos es el derecho al buen nombre», precisa el jefe del Estado en su cuenta en la red social X..

«La información de CaracolTV fue calumniosa. Quienes el canal afirmó que me habían financiado afirmaron que no. Quienes el canal dijo que eran directivos de Colombia Humana resulto que no eran y al querer vincularme con la financiación de un narco, negado por su propia esposa terminó construyendo una mentira contra mi buen nombre», añade el mandatario.

Luego afirma que pidió «como la ley exige, una rectificación y no quiso la cadena» y notifica que «por tanto corresponde usar los procedimientos legales para defender mi buen nombre y el de toda una colectividad política que fué calumniada».

Petro advierte que «cada vez que sea calumniado no me callaré, pediré la rectificación y en caso contrario usaré los otros procedimientos que la ley colombiana permite».

El jefe del Estado previamente reitera el pronunciamiento que hizo en torno al exfiscal Néstor Humberto Martínez, el grupo Aval y su conexión con el escandalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Al efecto, señala que «en el contrato de estabilidad juridica que defendió Néstor humberto Martinez como abogado del grupo Aval se firmó el 31 de diciembre a las doce de la noche del 2012».

Y detalla: Comité que tomó la decisión del contrato de Estabilidad Jurídica en el cual se pagó un soborbo por más de tres millones de dólares

1. Ministro de Hacienda Mauricio Cardenas – Delego a Javier Hernández

2. Ministro de omercio Diaz Granados o su delegado

3. Ministro de Transporte Miguel Peñaloza y Cecilia Alvarez

4. Director del DNP Mauricio Santamaria

En este cuadro ustedes podrán ver por donde se pagó el otro soborno de 3.4 millones de dolares por el grupo Aval a un funcionario del gobierno Santos.

Se trata del pago por un conrato de estabilidad jurídica que redujo el pago de impuesto de renta del 35% a un poco más de

El 1%.… pic.twitter.com/dGVmZ2jdcc — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2023

Durante mi debate de Odebrecht cuando era senador, denuncié el contrato de Estabilidad Jurídica firmado para beneficiar la Ruta del Sol, el cual fue propuesto por el abogado del Grupo Aval que después fue Fiscal General y donde además, se movieron más de 3 millones de dólares… pic.twitter.com/YMLLNeDwXy — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2023

De otro lado, el presidente Petro hace referencia a la anunciada «marcha de la mayoría» para este miércoles 16 de agosto «en la cual se protestará por escándalos que rodean» al mandatario.

«Que bonito, la prensa de los grupos echando mentiras sobre el gobierno y después convocan marcha para protestar por sus propias mentiras», precisa Petro.

«Te invito Vicky a convocar una marcha contra la corrupción. ¿Qué tal marchar contra los sobornos de Odebrecht/Aval?», concluye.

El pasado domingo, el presidente Petro hizo el siguiente pronunciamiento:

-La red de corrupción en la ruta del sol tiene un agravante: Un Fiscal General de la Nación fué el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares tal como lo denuncié en mi debate en el senado de la República.

Esa relación incestuosa entre el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el grupo Aval impidió una juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos.

Esta impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo Fiscal de la terna enviada por el presidente tal como ordena la Consitución Nacional. Se ha intentado hasta impedir al presidente presentar la terna con este propósito sin pensar siquiera en la Constitución

Una Justicia poderosa, como propuse en mi campaña, es más importante que el dinero porque es la base de la Paz.

Este gobierno desea blindar de hechos de corrupción judicial la Fiscalía General de la Nación en el futuro.

Tanto la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reformar la procuraduría de acuerdo a la «Convencion Americana sobre los DDHH» como el hecho que el.principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del estado colombiano son causa suficiente para presentar una reforma a la justicia que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercania a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción.

El gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso de la República.

A los partidos políticos les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos.

Es importante que los partidos políticos examinen cuales de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la ruta del Sol II como en la fiscalia que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina.

Y la víspera, el mandatario trinó:

Para publicar la calumnia contra mi campaña @NoticiasCaracol tuvo que sustituir los directivos oficiales de la campaña en el Casanare por personas que nunca lo fueron, sustituyó mentirosamente a nuestra coordinadora Sonia Bernal por una que no conocemos llamada Sonia Navarro, cambio la sede oficial del Pacto del núcleo urbano a una casa en una vereda, dijo con falsedad predeterminada que un mafioso hizo parte de la compaña cuando públicamente Colombia Humana lo rechazó en tres ocasiones incluso en documento público firmado por la junta nacional de ese partido. No quiso preguntar a la campaña para elaborar la nota calumniosa que le habría dicho que nunca realice manifestación en Yopal y nunca entrevistó a mis directivos de la campaña en Casanare para averiguar la verdad.

Solo le hacen caso a la misma fuente de la revista que aunque esta al interior del estado no tiene otro propósito que el derrbo del gobierno para impedir una nueva fiscalía que acabe la corrupción.

La solicitud de rectificación hecha en las horas de la noche despues de publicar la nota calumniosa no fue atendida por el noticiero.