Consejo Nacional Electoral acepta demanda de nulidad de inscripción de Gustavo Bolívar para la candidatura a la Alcandía de Bogotá

Una semana después de que fuera presentada ante el tribunal, el Consejo Nacional Electoral (CNE), informo que, si abocara el conocimiento de una denuncia puesta contra la inscripción del candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.



La abogada Juana Eloisa Castaño indico que la misma se radica por una inconsistencia que tuvo Bolívar, según ella, ala momento de renunciar en diciembre de 2022 a su cargo de senador.

Castaño dijo al respecto “he pedido al CNE la revocatoria de la inscripción de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá, su renuncia no fue publicada en la Gaceta del Congreso o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros, esto hace que se encuentre vigente la prohibición de desempeñar un cargo público al 01 de enero de 2024, no siendo posible su posesión como Alcalde en caso de que sea elegido”.

Al informar que asume la investigación, el CNE señalo que “por tanto, en concordancia con la denuncia presentada por la ciudadana Juana Eloisa Cataño Muñoz y como resultado del análisis material de las pruebas obrantes en el expediente, se concluye que existen indicios suficientes para avocar conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción del candidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá D.C., Gustavo Bolívar Moreno, inscrito por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede”.