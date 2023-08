Ciudad Nueva York clama ayuda ante oleada de inmigrantes; albergues están al tope

–Más de 100.00 inmigrantes han llegado a la ciudad de Nueva York desde abril de 2022 en una oleada sin precedentes en los últimos años, según las cifras que ofreció este miércoles el alcalde Eric Adams.

«Hasta el 13 de agosto, 101.200 solicitantes de asilo han pasado por el sistema de asilos de Nueva York, y de ellos 58.500 siguen bajo cuidado de la ciudad», dijo el alcalde, que subrayó la presión que ello supone sobre toda la red de albergues públicos, donde hoy -sumados inmigrantes y personas sin techo , hay acogidas 110.200 personas.

Adams insistió en que la ciudad no tiene ya espacio para albergar tantas personas: «Honestamente, mientras que nuestra compasión es ilimitada, nuestros recursos no lo son y no nos quedan milagros».

Luego de que los albergues de la ciudad se abarrotaran el año pasado con la llegada de miles de inmigrantes y los neoyorquinos sin techo, tuvo que recurrir a alquilar hoteles y otros lugares para ubicarles. En total han habilitado 200 centros de emergencia, algunos dedicados exclusivamente a las familias con niños.

«Esta es una crisis nacional que exige soluciones que se extienden más allá de nuestra ciudad, y la ciudad no puede seguir gestionándola en gran medida por su cuenta», reiteró Adams.

La ciudad ha estado recibiendo entre 300 a 500 personas al día, algunos directamente desde la frontera, tras entregarse a las autoridades y pedir asilo, trasladados después por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y otros por su cuenta desde otros estados.

La pasada semana llegaron más de 2.700, destacó Adams, que ha advertido que ya se han gastado en la atención a los migrantes más de 1.700 millones, cifra que al final de tres años ascenderá a más de 12.000 millones.

En una carta que trascendió a los medios de prensa este viernes, el Estado de Nueva York criticó la forma en que la Administración Adams ha manejado la crisis, señalando que han rechazado numerosas ofertas que el Estado le ha hecho para albergar a inmigrantes.

Igualmente, el Gobierno de Nueva York indicó que la Administración Adams no ha dado prioridad a ayudar a los inmigrantes para que completen sus documentos y obtengan sus permisos de trabajo para que estas personas puedan salir de la protección de la ciudad.

Hasta ahora, el gobierno federal ha prometido a la ciudad USD 140 millones para ayuda, aunque la Administración Adams aún no ha recibido nada de ese dinero. Un vocero luego aclaró que la demora podría deberse a razones burocráticas de rutina. (Información DW).