La jefa de Inteligencia de EE.UU fue marginada de las discusiones sobre Israel e Irán

–La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, quedó al margen de las discusiones de la Administración del presidente Donald Trump sobre Israel e Irán. Así lo informó este jueves NBC, citando a fuentes.

Gabbard, una crítica abierta de las pasadas intervenciones militares estadounidenses en el exterior, parece haber caído en desgracia con Trump mientras este considera tomar medidas bélicas contra Irán, según varios altos funcionarios de la Administración.

De acuerdo con el medio, la posición «políticamente peligrosa» de Gabbard salió a la luz esta semana, cuando Trump la ignoró por el testimonio que brindó ante el Congreso en marzo. «La comunidad de inteligencia sigue considerando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo [Alí] Jameneí no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003», expresó la directora de Inteligencia en ese momento, algo que contradice la postura de Trump.

Al respecto, una fuente informó que la opinión de la comunidad de inteligencia estadounidense no ha cambiado desde esa declaración.

Sin embargo, los aliados de Gabbard insisten en que, si bien hay cierta tensión en la Casa Blanca, parte de la reacción pública es exagerada. Ninguno de los entrevistados por el medio espera que ella abandone el Gobierno como resultado de la política del presidente hacia Irán incluso si eso supone la participación directa de Washington en el conflicto desatado por Israel.

Además, dos de los aliados de la directora reconocieron que su reputación se vio afectada cuando publicó un video, el 10 de junio, luego de realizar un viaje a Hiroshima, Japón. La grabación, que muestra la destrucción simulada de ciudades estadounidenses y a Gabbard advirtiendo del peligro de una guerra nuclear, irritó al equipo de la Casa Blanca, comentaron.

Por su parte, los aliados de Gabbard que hablaron con el medio reconocen que el video no fue bien recibido por los funcionarios de la Casa Blanca, pero dijeron que los desacuerdos reportados entre ella y Trump sobre el tema han sido exagerados. «No creo que haya llegado al nivel del propio presidente. Me han dicho que el asunto está ‘resuelto'», manifestó uno de ellos.

Asimismo, Gabbard no asistió a una reunión de altos funcionarios para abordar las tensiones entre Israel e Irán que se realizó el 8 de junio en Camp Davis, lo que planteó nuevas dudas sobre su estatus en el Gobierno. No obstante, una fuente declaró que Gabbard no estuvo presente únicamente porque debía participar, como miembro de la Guardia Nacional, en un entrenamiento programado.

«Si adoptas un chihuahua»

Gabbard ha utilizado durante mucho tiempo su plataforma pública para oponerse a la acción militar de Estados Unidos contra Irán y ha estado trabajando entre bastidores para tratar de encontrar una solución diplomática, señalaron dos funcionarios de la Administración. En un caso, buscó la ayuda de aliados europeos que tienen canales de comunicación con Teherán, aseguró un informante.

En tanto partidaria de la campaña 2024 de Trump, Gabbard se presentó como una feroz oponente de lo que considera intervenciones militares equivocadas de Estados Unidos en el extranjero, incluidas las guerras en Irak y Afganistán y la asistencia estadounidense a los rebeldes en Libia y Siria, recordó NBC.

Asimismo, una funcionaria de la Administración admitió que las opiniones «heterodoxas» que convirtieron a Gabbard en una «incorporación bienvenida», ahora la marcan como una forastera. «Si adoptas un chihuahua, no deberías sorprenderte de que tengas un chihuahua», ejemplificó. (Información RT).