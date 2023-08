Viaje al pasado con Retro Rock Fest en La Media Torta este 19 de agosto

Los bogotanos amantes del buen rock podrán disfrutar en La Media Torta de tres agrupaciones locales del género: The Doogs, Bonner y The Void, que rinden tributo a leyendas del rock mundial como AC/DC, The Doors y Black Sabbath.

El concierto Retro Rock Fest: Un viaje al pasado se realiza el próximo sábado 19 de agosto en la Media Torta de Bogotá.

El evento se llevará a cabo a partir de las 3:00 p.m. en la antesala del aniversario 85 de la Media Torta de Bogotá.

Bonner es una banda tributo que personifica por completo el rol de la icónica banda de hard rock británica-australiana AC/DC.

The Void es una banda que rinde homenaje a la que es considerada la primera banda de Rock Pesado o Heavy Metal de la historia: Black Sabbath.

Por su parte la banda tributo The Doogs, con más de 10 años de experiencia, rinde un sentido homenaje a las grandes bandas The Doors y Black Sabbath.

Organiza: Idartes

Apoya: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Horario: 3:00 p.m

Lugar: Teatro al Aire libre – La Media Torta