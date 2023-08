Operadores militares de drones FPV participan en una competición en Army 2023 (VIDEO)

–En medio de la guerra desatada por Rusia en Ucrania, donde los drones están siendo protagonistas, se cumple en inmediaciones de Moscu una competición con esta tecnología en el marco del foro militar Army 2023.

Operadores militares de drones FPV tomaron parte este viernes en la competencia en el campo de entrenamiento militar de Alabino, cerca de la capital rusa.

El torneo consistió de cuatro etapas: destrucción de objetivos terrestres fijos, reconocimiento y destrucción de un objetivo móvil, destrucción de objetivos aéreos ante fuerte oposición de medios radioelectrónicos del contrincante y la búsqueda, detección y destrucción de un objetivo.

Operadores militares de drones tomaron parte el 18 de agosto de una competición en el campo de entrenamiento militar de Alabino, cerca de Moscú, en el marco del foro militar Army 2023. pic.twitter.com/VFGKEYNApL — Sepa Más (@Sepa_mass) August 19, 2023

Desde que empezó el conflicto armado, en febrero de 2022, tanto Ucrania como Rusia han reportado incursiones de drones recurrentes, sobre todo recientemente, coincidiendo con la contraofensiva lanzada por Kiev para recuperar los territorios ocupados por Moscú.

De hecho el viernes, Rusia afirmó que sus fuerzas habían derribado drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú y hacia su flota en el mar Negro.

Mientras tanto, Ucrania reportó este sábado un ataque nocturno ruso con 17 drones, de los cuales, afirmó, 15 fueron derribados.

Informó que las naves no tripuladas son de fabricación iraní, los ya conocidos drones Shahed. Sin embargo no se especificó qué ocurrió con los dos drones que no fueron derribados.

Las fuerzas rusas «atacaron desde el norte […] En total, se lanzaron 17 ataques con drones desde la región de Kursk», explicaron las fuerzas armadas ucranianas en Telegram. La defensa aérea fue activada «las regiones del norte, del centro, y también del oeste», agregaron.

«Quince drones enemigos fueron destrozados por las fuerzas y medios de la fuerza aérea en cooperación con los sistemas de defensa aéreos y otros componentes de las fuerzas de defensa de Ucrania», afirmó el ejército.

A su turno, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que el Gobierno de Ucrania perpetró hacia las 10:00 de este sábado un «ataque terrorista» con dron contra un aeródromo militar de la provincia rusa de Nóvgorod.

El dron fue detectado por personal del puesto de observación exterior del aeródromo y fue alcanzado por disparos de armas ligeras.

A consecuencia del ataque, se desató un incendio en la zona de estacionamiento de aviones que fue extinguido rápidamente por equipos de bomberos. Una aeronave sufrió daños, pero no se registraron víctimas mortales ni heridos a causa del atentado, detallaron en el ministerio.

El gobernador de la provincia de Nóvgorod, Andréi Nikitin, ha detallado que el aeródromo afectado es el de Soltsy. «La situación en la región es tranquila, está bajo control, se tomaron todas las medidas de seguridad necesarias», declaró.