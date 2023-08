India se adelanta a EE.UU y Rusia: Logra posarse en la parte más meridional de la Luna

–La misión espacial Chandrayaan-3 de la India logró este miércoles con éxito la maniobra de alunizaje en el inexplorado polo sur de la Luna. Precisamente en este último tramo fracasó su predecesora hace cuatro años.

«Hemos logrado un aterrizaje suave en la luna», anunció el director ejecutivo de la Organización de Investigación Espacial de la India, Sreedhara Panicker, tras la compleja maniobra.

La misión había sido lanzada el pasado viernes de agosto, con el ambicioso objetivo de explorar el polo sur de la Luna, Chandrayaan-3 y logró con éxito posarse en el satelite natural de la Tierra, tras el fallido alunizaje de hace cuatro años.

La misión de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) fue lanzada con éxito el viernes 14 de julio para una ambiciosa misión de explorar el polo sur de la Luna, Chandrayaan-3, tras el fallido alunizaje de hace cuatro años.

El primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, que se encuentra actualmente en Sudáfrica para asistir a la cumbre de líderes de los BRICS, hizo una pausa en su participación para seguir en línea el momento del alunizaje.

«Estos momentos históricos se convierten en la conciencia eterna de la vida de la nación. Este momento es inolvidable, sin precedentes, es el momento de un toque de clarín de una India desarrollada, es un grito de victoria para la nueva India», dijo el primer ministro, visiblemente emocionado.

La misión ha pasado 40 días en el espacio, desde que despegara de la India el 14 de julio, impulsada por el cohete más potente y pesado del que dispone el país, pero no lo suficiente como para evitar que la sonda tuviese que completar varias órbitas a la Tierra para ganar la velocidad suficiente con la que alcanzar la órbita lunar, a la que ingresó la primera semana de agosto.

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

Systems are undergoing regular checks.

Smooth sailing is continuing.

The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!

The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY

— ISRO (@isro) August 22, 2023