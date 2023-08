Supersalud ratifica que las EPS deben garantizar el derecho a la salud

El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, manifestó que los colombianos tienen derecho a exigir una atención en salud digna y que las EPS deben garantizar el aseguramiento de la población, conforme a las normas vigentes, mientras continúen recibiendo los recursos del Estado.

“Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el mensaje del Gobierno Nacional a través

del Ministerio de Salud y Protección Social es claro: Las EPS no pueden desatender a los

usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene

deudas pendientes con las EPS frente a Unidad de pago por capitación (UPC)”, dijo el

Superintendente.

El funcionario indicó que desde el ente de control y vigilancia se realiza un seguimiento

estricto a la garantía de la prestación de los servicios a los afiliados y al buen uso de los

recursos públicos del sistema, para que se haga efectivo el goce del derecho constitucional

a la salud.

En ese sentido, el Superintendente señaló que la actual administración de la entidad ha

intensificado las acciones de inspección vigilancia y control que propenden por la garantía

integral del acceso al derecho fundamental a la salud.

“Es importante precisar que la inspección y vigilancia de los actores se hace con base en los

reportes que estos hacen a la Superintendencia”, agregó el Superintendente.

“No obstante, en este primer año de gestión de esta Superintendencia del cambio, se han

intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control que propenden por la garantía

integral del acceso al derecho fundamental a la salud, así como se han adoptado las

medidas pertinentes para proteger del daño a los afiliados por falta de atención y a los

recursos públicos destinados para el goce efectivo del derecho a la salud”, manifestó

Beltrán López.

El Supersalud agregó que desde la entidad se está trabajando por un sistema de salud

equitativo y con mayor capacidad resolutiva, que ya está marcha, con la nueva política para

la gestión de los reclamos en salud de los usuarios.

Señaló que la nueva metodología de radicación de reclamos, que se puede consultar en el

sitio web: www.supersalud.gov.co, tiene en cuenta 37 motivos que permiten la evaluación

masiva de las reclamaciones, teniendo en cuenta el tipo y riesgo que representa para el

usuario. De esta manera, los reclamos de riesgo vital se deben resolver de fondo en

máximo 24 horas por parte del vigilado; los de riesgo priorizado en 48 horas y, los de riesgo

simple, cuentan con 72 horas para su resolución.