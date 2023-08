Discurso machista de Rubiales enardece a España;vicepresidenta afirma que «el Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes»

–El discurso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pronunció este viernes para justificar el beso sin consentimiento que le dio a la jugadora Jenni Hermoso solo incentivó el escándalo y los reclamos para que abandone el cargo.

En su discurso, Rubiales trató de victimizarse, al afirmar que Hermoso «acercó su cuerpo» al de él y que «el piquito» fue acordado entre ambos. En su monólogo ofreció cargos y sueldos millonarios en vivo, insultó a la «lacra» del «falso feminismo» y, a los gritos y entre aplausos de otros dirigentes, advirtió que no iba a renunciar.

El machista de Luis Rubiales sobre el beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso: "Ella me levantó del suelo, me cogió por las caderas, me subió en brazos y me acercó a su cuerpo…". Este tipo asqueroso ha anunciado que no va a dimitir. pic.twitter.com/cexXgRWLg6

