Petro habla de su estado de salud, ausencias, el proceso contra su hijo, las reformas

–En entrevista con la revista Cambio, el presidente Gustavo Petro respondió a interrogantes que se formulan hoy los colombianos comenzando por su estado de salud, la captura de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, las razones de las constantes cancelaciones de su agenda presidencial, la supuesta entrada de dineros ilegales a su campaña electoral, así como de sus programas bandera, como las reformas a la salud y a los sistemas laboral y pensional.

Respecto a la constante y repentina cancelación de los compromisos que se establecen con antelación en su agenda presidencial, el presidente señaló:

“Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”.

En lo que tiene que ver con su salud, el jefe de Estado aseguró que se encuentra perfectamente y que lo que se ha venido diciendo no son más que «rumores» y «especulaciones».

“Son especulaciones de redes sociales, pero al mismo tiempo hay columnistas que dicen ‘el presidente Petro sufre de depresiones’”, señaló.

En este mismo sentido, el mandatario habló sobre los señalamientos que le hicieron por “haber mentido” años atrás sobre su estado de salud, cuando salió a la luz una declaración de un profesional médico que lo estaba atendiendo, en la cual este comentaba que parecía que el presidente quería que le dijeran que tenía cáncer de estómago.

“Hace unos años cuando se me hizo el diagnóstico en la boca del estómago yo lo dije, yo era congresista y lo dije. Me pareció que había que decirlo porque además me asusté. En ese entonces yo estaba en Cuba y ellos decidieron examinarme y vieron un carcinoma. Lo dije públicamente y eso fue un error monumental, porque en la prensa me empezaron a señalar de mentiroso. ¿Yo para qué voy a decir mentiras de una cosa de esas?”

Y agregó: “Era la narrativa, yo le llamo el relato periodístico. Comenzó a construirse una historia sin fundamento porque yo regresé al país a hacerme un examen para tener una segunda opinión y entonces apareció una cosa, que yo no quise hacer escándalo, pero mi médico habla por teléfono diciendo “¿y este señor qué querrá? ¿que nosotros digamos que tiene cáncer?”, una cosa desobligante conmigo. Yo solamente fui a mirarme a ver qué tenía, cualquier cosa que me hubieran dicho la creía”.

Petro comparó su situación con la del expresidente Álvaro Uribe Vélez y dijo:

“Uribe se iba para su finca, todos lo supimos. No todo lo que pasara ahí, conversara o hiciera era de conocimiento público. Yo sé que en el Palacio de Nariño se hacían parrandas de orquestas vallenatas, les gustaba, no tengo por qué criticar eso, pero no había una prensa acuciante. Yo lo que siento es una prensa que decidió vigilar como la Policía. Que considera que Petro, porque es de izquierda, entonces tiene que ser vigilado de una manera diferente”.

Aclaró que tampoco sufre un padecimiento mental y que todo lo que se ha dicho al respecto hasta el momento, incluyendo lo de su supuesta depresión, fueron solo rumores y “chismes”.

En cuanto a la actual situación por la cual está atravesando su primogénito, Nicolás Petro, el presidente dio diversas declaraciones, entre ellas que se pone en los zapatos de su hijo y se compadece del “difícil” momento por el cual está atravesando.

El mandatario se refirió primeramente al matrimonio que Nicolás sostuvo con Daysuris Vásquez, ahora su exesposa, y señaló que, si hubiese sido su caso, también le habría afectado ser “traicionado” por la persona que un día amó.

“Me pongo en sus zapatos, porque si a mí me hubiera pasado algo así, o sea me enamoro, me caso y ¿mi amor me traiciona? Así ya haya desaparecido el sentimiento, pues me parece terrible. ¿Cómo puede? En un sentimiento en donde hubo amor, así desaparezca, ¿Cómo se puede volver en su contrario? Pues sí, esa es la realidad. Pero, vivir una experiencia así debe ser muy difícil. Yo me pongo en ese lugar”.

Adicionalmente, en lo que respecta al proceso disciplinario que hoy está siendo procesado en la Fiscalía contra Petro Burgos, el jefe de Estado aseguró que una de las principales razones por las cuales se le ha dado tanta importancia al caso no es por los hechos en sí mismos, sino porque se trata de su hijo.

“¿Por qué hicieron todo eso? Porque era el hijo del presidente. O sea, es por mí. No es por él o por ella o por las personas que están ahí vinculadas. Es por mí. Y entonces yo estoy produciendo daños”, dijo el mandatario.

Pero, además, aseguró que detrás de todo esto estaban las manos de personas que querían hacerlo quedar como un “delincuente”.

“No es un episodio fácil. Ahí hay algo más. Yo siento que (están involucradas) las personas que están detrás de la estrategia de ver que Petro es un delincuente y entonces ver cómo lo tumban”, dijo.

Y agregó: “El sistema demostró lo que es. Me querían llevar preso. Eso es algo que quiero saber: ¿Cómo era que estaban haciendo? Yo lo intuyo, pero Macaco acaba de confesarlo. No sabía que el paramilitarismo estaba metido en esa intención, siempre se lo atribuía a la dirigencia de Cambio Radical”.

Respecto a la reciente visita que le hizo a Nicolás en el Atlántico, Petro señaló: “Mi hijo tendrá su mecanismo de defensa, tendrá sus instrumentos, los abogados no sé qué dirán. No sé en todo ese proceso truculento qué hubo. Lo sufrí, no dije nada, pero fue truculento y no quiero pronunciarme públicamente sobre eso. No quiero entrar a las honduras de ese tipo de proceso. Lo visité, obviamente, como papá. También fui vigilado en el tema”.

Otros de los temas abordados por el presidente Gustavo Petro en la entrevista fueron los relacionados con la ejecución de recursos en su primer año de gobierno, la esencia del Acuerdo Nacional que propone al país, la importancia de la transición energética y la terna para elección del Fiscal General de la Nación.

“Si no se hace una reforma al sistema de salud las EPS se acaban por sí mismas porque es un modelo económico insostenible”, reiteró este domingo el Presidente de la República Gustavo Petro en entrevista concedida y publicada por la revista Cambio.

El actual sistema de salud, indicó en la entrevista, se basa en un principio de utilidad y enriquecimiento, que conduce a la quiebra continúa de las EPS y al traslado permanente de sus afiliados sin que se garantice los servicios de salud a la población.

“Con el sistema de EPS ya se ha demostrado que es como un dominó: una va tumbando a la otra. ¿Por qué? Porque cuando una quiebra, y el 80 por ciento han quebrado, los afiliados de esa EPS pasan a otra que designa el gobierno”, subrayó.

Cuando las EPS adicionan la utilidad a la comisión que se ganan de acuerdo a la ley, “vienen unos procesos que son los que los matan” y que, en medio de ese efecto dominó, hacen que la plata de la salud vaya desapareciendo, sostuvo.

“La reforma es una solución”, reiteró el presidente Petro.

“La reforma frena ese procedimiento de dominó”, porque “la EPS ya no es aseguradora, sino que es administradora y empieza por la atención primaria con unos contratos que se pagan. Eso frena lo que hoy se produce”.

“No digo, advirtió, que no se vayan a producir nuevos problemas, porque siempre habrá, pero frena el problema actual”.

Sobre la ejecución de recursos en el primer año de su mandato, el presidente enfatizó: “Nosotros estamos ejecutando como los demás gobiernos. No hay una baja ejecución. Eso es mentira”.

“El único año que superó el porcentaje de ejecución que tenemos hoy fue el 2015. El gobierno de Duque ejecutó menos que lo que nosotros llevamos para el periodo y el de Santos tuvo un año que fue mejor, que es el 2015, y los demás no fueron mejores”.

“El gabinete, y el presidente sabe, nosotros estamos obligados a cumplir hasta lo posible lo que prometimos”, indicó a su equipo de gobierno.

El Acuerdo Nacional al que el gobierno ha convocado, afirmó el presidente, “es una forma de concertación” y no consiste en que “sigan las cosas igual, y que entonces al gobierno se le haga más o menos una pirueta extraña en donde no pueda hacer transformaciones”.

Su gobierno, le expresó el presidente a los periodistas Daniel Coronell y Federico Gómez Lara, representa a unos sectores de los que hacen parte, por ejemplo, campesinos, obreros y jóvenes populares.

“Nosotros tenemos otras ideas sobre cómo es la manera de satisfacer a estos sectores sociales que han sido tradicionalmente los excluidos. ¿Cómo es el Acuerdo Nacional? ¿Es por debajo de la mesa tratando de ponerle cascaritas al Gobierno?”, preguntó.

De acuerdo con el presidente Petro, si los colombianos y colombianas no somos capaces de hacer la transición energética y pasar de los combustibles fósiles, del petróleo y el carbón, a las energías limpias, “nos volvemos más pobres” y habrá más conflictos en el país.

“Por lo tanto, hay que ser capaces, y esa capacidad tiene que ver con actos audaces”, expresó.

“Claro que podemos hacer hidrógeno verde en La Guajira. Y con Ecopetrol. No es un imposible (…). Podemos y tenemos el puerto ahí, y tenemos las energías limpias ahí, el potencial, tenemos las empresas, tenemos el capital”.

Terna para Fiscal General

“Yo tengo que garantizar que toda la terna, cualquiera que vaya a ser, sea elegible”, afirmó el jefe de Estado sobre la terna que presentó a la Corte Suprema de Justicia para la elección del nuevo o la nueva Fiscal General de la Nación.

La terna está integrada por las juristas Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda.

“Yo las conozco a través de mi investigación en la época de los debates del paramilitarismo, ahí se conocen los talantes. Todas esas mujeres, más otra gente, porque hay gente de la Fiscalía muy valiente que no ha sido reconocida”, aseveró.

El presidente recalcó, en la entrevista a Cambio, que él tendría la facultad de cambiar la terna si lo quisiera.

“Estamos en la reflexión porque hay otros elementos que quiero ver en este momento”, dijo.

También llamó a la reflexión sobre una experiencia institucional reciente: que “el presidente pierda su derecho a presentar la terna porque la Corte la devuelva cuantas veces quiera, sin que eso esté escrito en la Constitución”.

“O sea, le quitan al presidente el derecho de ternar. Perder ese derecho solo porque el presidente, por primera vez, es de izquierda”, subrayó.

Reiteró que uno de los elementos de su gobierno en este tema es que el Fiscal General “no tiene que guardarle la espalda al presidente porque el presidente no tiene por qué temer eso”.