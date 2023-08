Trump recaudó USD7,1 millones con la fotografía de su ficha policial en Atlanta

–El expresidente de Estados Unidos Donald Trump recaudó más de 7 millones de dólares desde que apareció el jueves en Atlanta para que le tomaran una fotografía policial en un caso de extorsión y fraude en Atlanta, Georgia, dijo el sábado (26.08.2023) su equipo de campaña.

La campaña de Trump recaudó 7,1 millones de dólares, según publicó el portavoz Steven Cheung.

Sólo el viernes, Trump recaudó 4,18 millones de dólares, lo que significó el día de mayor recaudación de su campaña hasta el momento, dijo Cheung.

Su fotografía policial, con una corbata roja, cabello reluciente y un ceño gélido, publicada por un tribunal de Georgia el jueves se ha convertido en camisetas, vasos, tazas, carteles e incluso muñecos.

Las donaciones se dispararon después de que la fotografía, tomada para su ficha policial, fuera utilizada para crear una línea de productos comerciales: camisetas, tazas y carteles con la imagen y la frase ‘Free Trump’ (‘Liberen a Trump’).

Además, tras un paréntesis de más de 2 años, Trump volvió a X (antes Twitter), publicando un enlace a su página web y la foto de su ficha policial. En su sitio pidió a los partidarios que «hagan una contribución para desalojar al fraudulento Joe Biden de la Casa Blanca y salvar a América durante este oscuro capítulo de la historia de la nación».

Donald Trump Jr., hijo del exmandatario, compartió un mensaje en X (anteriormente Twitter) anunciando el lanzamiento de camisetas, tazas y carteles con la imagen y la frase ‘Free Trump’ (‘Liberen a Trump’) .

Las camisetas tienen un precio de 29,99 dólares, las tazas se venden por 15,99 dólares y los pósters con la fotografía policial están disponibles por 19,99 dólares. El hijo del expresidente afirmó que todas las ganancias de la venta de estos productos serán destinadas al fondo de defensa legal, con el fin de «combatir la tiranía y la locura» que están presenciando.

Free Trump Merch! To be clear all profits from this on my Web Store are going to be donated to the Legal Defense Fund to fight the tyranny & insanity we’re seeing before us. Unlike many, I won’t try to profit from this but will do what I can to help. https://t.co/qUQDGg2wAB pic.twitter.com/dm6wL3Mf29

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 25, 2023