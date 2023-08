Vía Bogotá-Villavicencio sigue bloqueada por habitantes de Cáqueza y Chipaque y por camioneros en peaje de El Boquerón

–La concesionaria Coviandina, reporta que a esta hora continúa bloqueo en el K25+600 sector de Cáqueza por parte de la comunidad. Mientras tanto, en el peaje Boquerón transportadores bloquean la estación para el no pago. Autoridades siguen al frente de estas situaciones para mediar y lograr soluciones que permitan el paso.

Los habitantes de Cáqueza y Chipaque exigen soluciones por parte del gobierno nacional.

La vía al llano está cerrada desde la tarde anterior a la altura del kilómetro 85+400 sentido Villavicencio-Bogotá debido a manifestaciones por parte de transportadores de servicio público, quienes exigen soluciones por parte del gobierno nacional para el tránsito por la vía.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga rechazó la situación:

¡Esto ya no se puede tolerar más! Es increíble que toda una región esté pasando momentos de crisis económica y sin medir consecuencias cierran la vía. Así no es, por muy razonables que sean sus peticiones, no pueden seguir perjudicándonos de esta manera.

