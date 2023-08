Idalia avanza ya por el norte de la Florida como huracán categoría 3 y amenaza a Georgia

–El huracán Idalia tocó tierra en la región conocida como «Big Bend”, hasta donde llegó tras avanzar con vientos máximos sostenidos de 225 km/h y una peligrosa marejada ciclónica que hace temer consecuencias catastróficas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

Sin embargo, disminuyó su categoría. Ahora avanza como un huracán categoría 3 por el norte de la Florida, donde miles ya han sido evacuados y continúa la amenaza de marejadas y vientos con peligro para la vida en la costa noroeste del estado, que ya comienzan a extenderse hasta la vecina Georgia.

During Hurricane Idalia’s landfall, an impressive convective burst and abundant lightning were seen within its eye wall . pic.twitter.com/UhliFbyxLA

— CIRA (@CIRA_CSU) August 30, 2023