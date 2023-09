Servicio 6-3 Sierra Morena cambia su punto de parada en el Portal Tunal

Foto: TransMilenio S.A- Todos los derechos reservados.

Desde el 9 de septiembre, el servicio alimentador 6-3 Sierra Morena cambia su punto de parada en el Portal Tunal.

Según lo establecido, esta ruta dejará de parar en la plataforma 1, trasladándose a la plataforma 2, junto a las rutas 6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda, 6-12 Villa Gloria, 6-9 Arborizadora Alta y 6-6 Juan José Rincón.

Cabe destacar que este servicio opera de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 12:30 a.m. y domingo de 4:00 a.m a 11:30 p.m.

En la siguiente imagen encuentras más detalles del servicio alimentador 6-3 Sierra Morena:

Recuerda que la información de todas las rutas disponibles la encuentras en la aplicación oficial del Sistema: TransMiApp.

En TransMiApp también puedes planear tu viaje, teniendo en cuenta tu punto de origen y destino, siguiendo los pasos son los siguientes: