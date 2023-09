La insólita amenaza de alias Armando Ríos, cabecilla de disidencias de las Farc, de dinamitar el hospital de Puerto Lleras (AUDIO)

–Porque supuestamente no le quisieron atender a un integrante herido de su grupo armado, el cabecilla del frente 27 de las disidencias de las Farc, alias Armando Ríos, amenazó con ponerle una bomba al hospital del municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta.

En comunicación telefónica con la directa del centro asistencial, el sujeto también amenazó atacar una ambulancia.

“Como ustedes se negaron a prestarmen (sic) el servicio de la ambulancia porque están cagaos por lo que les mandé a hacer hace tres días que le saqué una patrulla a la Policía escúcheme bien, así les voy a sacar la ambulancia”, precisó.

“Y así como ustedes no me quisieron enviar la ambulancia (…) les voy a mandar a meter un minado al hospital de Puerto Lleras para que nos respeten. ¿Si me hago entender?”, añadió.

En el audio, alias Armando Ríos confiesa que su grupo armado fue el que ejecutó el ataque a la patrulla de la Policía en la vereda Chinata, entre Puerto Lleras y Fuente de Oro que dejó dos uniformados murtos y otros resultaron heridos.