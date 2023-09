Vuelta a España: Sebastían Molano clavó el tricolor colombiano en sensacional sprint en la etapa 12

–En un potente sprinter, el colombiano Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates, se adjudicó este jueves la etapa 12 de la Vuelta a España, corrida sobre 150,6 kilómetros entre Ólvega y la ciudad de Zaragoza. Con esta, Colombia acumula 39 triunfos parciales en la vuelta española y suma 93 en las tres grandes, con 32 etapas ganadas en el Giro de Italia y 22 en el Tour de Francia.



Molano se impuso al velocista Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) en una llegada perfectamente lanzada por su compañero Rui Oliveira.

La general sigue comandada por Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a la víspera de la temida llegada al Col du Tourmalet.

?? A fast and frantic sprint finish after a steady stage for much of the day. Re-live the final KM from today’s stage. #LaVuelta23 pic.twitter.com/lH0v1SGBvG

Para los favoritos, marcharon sin sobresaltos; la etapa fue tranquila, con una primera escapada protagonizada por el veterano Jetse Bol (Burgos-BH) y el debutante Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA).

El neerlandés y el catalán alcanzaron a tener una ventaja superior a los dos minutos y medio. Sin embargo, el equipo Alpecin-Deceuninck controló la jornada en busca de una tercera victoria de etapa de su líder Kaden Groves, doble vencedor de etapa en esta edición de la Vuelta.

La fuga finalizó a 39 kilómetros de la meta, después de ser neutralizado un segundo intento de Jetse Bol, corredor más combativo del día.

Groves, ambicioso hasta el último detalle en su lucha por el maillot verde, sin embargpo, no pudo repetir en el sprint final disputado en Zaragoza.

El ganador en Madrid en la pasada edición, el boyacense Sebastián Molano (UAE Team Emirates), fue una bala en el Paseo de María Agustín tras ser colocado en punta por su compañero Rui Oliveira, que finalizó cuarto en la fracción, para batir al mismo Groves y a Boy Van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty).

? ¡???, ???!

Emoción al máximo. Conseguir una victoria de etapa es una alegría de equipo.

? @TeamEmiratesUAE

Pure emotions. A stage win means so much not just to the winner but the whole team ?#LaVuelta23 pic.twitter.com/ZN0qCVlwCj

— La Vuelta (@lavuelta) September 7, 2023