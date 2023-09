UNESCO urge a los gobiernos regular el uso de la Inteligencia Artificial en las escuelas

–(Foto Shutterstock). Un llamado hizo este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a los gobiernos para que procedan a regular con la mayor rapidez el uso de la inteligencia artificial (AI) en las escuelas, implementando medidas y capacitación docente apropiadas, para garantizar un enfoque centrado en el ser humano.

La UNESCO formuló la exhortación al divulgar unas orientaciones mundiales sobre el uso de la AI generativa y en ellas, entre otras cosas, propone fijar en 13 años la edad mínima para que los alumnos usen estas herramientas en las aulas.

También insiste en que los profesores tengan una formación adecuada en la materia, así como en la fijación de normas mundiales, regionales o nacionales para la protección de datos y la privacidad.

La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, afirmó que «la IA generativa puede ser una tremenda oportunidad para el desarrollo humano, pero también puede causar daños y prejuicios».

Agregó que «no se puede integrar en la educación sin la participación pública y las salvaguardias y regulaciones necesarias por parte de los gobiernos».

Advirtió que la Guía de la UNESCO ayudará a los formuladores de políticas y a los docentes a aprovechar mejor el potencial de la IA para el interés principal de los estudiantes.

Según la UNESCO el uso de la IA generativa está empeorando las brechas digitales de datos y «los modelos actuales de ChatGPT se entrenan con datos de usuarios en línea que reflejan los valores y las normas sociales dominantes del Norte global».

Por otro lado, el organismo alerta de que remplazar profesores con estos programas podría afectar el bienestar emocional de los niños y hacerlos más vulnerables a la manipulación.

LA GUIA

? BREAKING ?@UNESCO has published the first-ever guidance for Generative #AI in education.

We must ensure that #ArtificialIntelligence helps learners to boost their potential, not diminish it.

Learn more: https://t.co/WwOxbyXnjt #TechOnOurTerms pic.twitter.com/fYm4F6JVhF

— UNESCO ?? #Education #Sciences #Culture ?? (@UNESCO) September 7, 2023