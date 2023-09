Edificio de apartamentos se hunde repentinamente ante la mirada de numerosos vecinos en Taipéi, Taiwán (VIDEO)

–Un edificio residencial de la ciudad de Taipéi, capital de Taiwán, se hundió repentinamente el jueves mientras varios apartamentos de la zona también sufrían graves daños estructurales a raíz de problemas en las obras de construcción.

El gobierno municipal evacuó a 367 residentes de 197 hogares de la zona de Dazhi, en el distrito de Zhongshan. Incluso un video del momento exacto del hundimiento de una de las estructuras se ha hecho viral en redes sociales.

Colapso de edificio en Taipéi tras incidente en obra adyacente Un desafortunado incidente en un lugar donde se hacían tareas de construcción en Taipéi (Taiwán) causó que un edificio adyacente se hundiera un piso debido al colapso de las paredes de retención. pic.twitter.com/XnXi4kEujZ — Sepa Más (@Sepa_mass) September 9, 2023



El concejal del Partido Democrático Progresista de Taipéi Chen Yi-chun, que acudió rápidamente al lugar de los hechos, culpó a la empresa constructora Kee Tai Properties Co. Ltd. por no haber tomado las medidas adecuadas a pesar de que los vecinos llevaban cuatro meses denunciando la formación de grietas en los edificios cercanos, según reportó Liberty Times.

Según Chen, la empresa solo tomó medidas pasivas, como tapar las grietas con cemento. Asimismo, calificó la lenta respuesta de la empresa de «desprecio temerario por las vidas humanas». (Información RT).