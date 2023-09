¿Son o no militares los sujetos que encapuchados intimidaron a campesinos en Tierra Alta, Córdoba?; Fiscalía envía equipo investigador

–A raíz de los videos que están circulando por redes sociales en los que se ve «a hombres armados intimidando a la población civil», en un caserío del municipio de Tierralta, Córdoba, la Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles que conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio.

En el lacónico comunicado, la Fiscalía no establece si se trata de militares o integrantes de grupos armados ilegales los que protagonizaron el incidente.

El comando del Ejército Nacional también confirmó que desplazó una comisión a la zona para investigar el caso, que se atribuye en principio a soldados del Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín”.

“Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 de la Décima Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”, precisa el comunicado.

Rechazamos en #Córdoba el constreñimiento a la población por parte de los actores ilegales autodenominados como 5to frente de FARC. Exigimos al Gobierno Nacional plenas garantías para nuestro territorio en el marco de la estrategia de la Paz total. Siempre he defendido la…



Los escandalosos hechos se registraron en la vereda El Manso, del municipio de Tierralta, el pasado lunes y salieron a la luz pública por un video que grabó con su celular uno de los campesinos.

En el video se observa cuando los sujetos, que lucen indumentaria de las Fuerzas Militares, agreden verbalmente y amenazan con fusiles a los campesinos y son enfrentados por una mujer que exige respeto.

“¿Por qué nos atropella?”, le increpa la campesina al encapuchado que se dirige hacia ella apuntándole en la cara con una pistola, mientras le grita que se calle.

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. A ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros que no tenemos cómo defendernos”, expresa la mujer.

La Procuraduría General de la Nación también se pronunció, atribuyendo la acción a «bandidos» y exigió del Gobierno Nacional acciones urgentes para garantizar la vida e integridad de las personas contra las cuales se produjo la actuación de los sujetos armados.

La @PGN_COL rechaza el accionar de bandidos encapuchados y armados que amenazaron e intimidaron a integrantes de comunidad indígena en ?Bocas de Manso, Córdoba, y exige del Gobierno Nacional acciones urgentes para garantizar la vida e integridad de estas personas.

La Defensoría del Pueblo también emitió un comunicado condenando los hechos que atribuye a «un grupo al margen de la ley».

En la red social X, la Defensoría hace al respecto las siguientes precisiones:

1/3 Rechazamos la incursión de un grupo al margen de la ley en el corregimiento El Manso, zona rural del municipio de #Tierralta, donde hombres armados intimidaron a la población, lo que va en contravía del #DIH. Nuestra Regional #SurCórdoba hace presencia en la zona.

2/3 Hacemos un llamado a la institucionalidad y a las autoridades para que acompañe a la población y brinde garantías de protección de sus #DDHH y así se eviten desplazamientos forzados y/o confinamiento de la población.

3/3 Exhortamos a las autoridades y entidades correspondientes para que tengan en cuenta la Alerta Temprana 054 de 2019 que está vigente y la 030 de 2023, que incluye a #Tierralta como municipio de alto riesgo, con el fin de que se tomen medidas que protejan a las comunidades.