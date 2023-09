Chocan nuevamente el presidente Petro y el Fiscal Barbosa: Claro que el ejecutivo puede investigar sus propios funcionarios

–Una nueva confrontación se produjo en las últimas horas entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General Francisco Barbosa, esta vez por los hechos registrados en la vereda Bocas del Manso en Tierralta, Córdoba, donde sujetos armados, que resultaron ser miembros del Ejército, intimidaron a la comunidad, apuntándoles con sus armas de dotación, además de cometer otros desmanes, según lo denunciaron las víctimas.

Frente a este incidente, el jefe del Estado advirtió en su cuenta en la red social X que el Ejército Nacional debía “su propia investigación” .

Estefue el pronunciamiento que hizo el presidente Petro sobre los hechos sucedidos en Tierralta, Córdoba y en los que sostuvo que el Ejército debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación:

Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos. https://t.co/7I3HEtp27J — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 13, 2023

En principio, el Fiscal Barbosa expresó que «es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al frente de esas capturas en zona rural para sacar a los criminales y no para atemorizar a la ciudadanía», y se declaró de acuerdo con la apreciación del jefe del Estado citando sus propias frases: «No podemos volver a las épocas del paramilitarismo, como el mismo presidente de la República lo señaló el día de hoy”.

Pero luego, Barbosas expresó su inconformidad con lo otro que dijo el primer mandatario sobre la investigación por parte del Ejército y del Gobierno Nacional:

«Le digo al Gobierno que las funciones de investigación no están en cabeza suya sino en la de la Fiscalía, no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales, no permitiremos que la jurisdicción penal militar se entrometa en lo que tiene que ver con los Derechos Humanos de las comunidades», precisó el Fiscal Barbosa.

Ante estas afirmaciones, inmediatamente, el presidente Gustavo Petro le respondió al fiscal Barbosa: