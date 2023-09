Fiscalía cita a interrogatorio a un oficial, 2 suboficiales y 30 soldados por intimidación a campesinos en Tierralta, Córdoba

–El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, notificó en las últimas horas que fueron citados a interrogatorio un oficial, dos suboficiales y 30 soldados del Ejército Nacional por las intimidaciones y violaciones de Derechos Humanos a los que fueron sometidos integrantes de una comunidad de la vereda Bocas de Manso, del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, y también por el ataque que se produjo contra el helicóptero en que se desplazaba una comisión judicialde investigación.

«A pesar de los obstáculos de algunos sectores se va a adelantar la investigación y los actos urgentes, solicitamos que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial de la 11 Brigada del Batallón de Infantería 83 sean interrogados», precisó Barbosa en rueda de prensa.

Los escandalosos hechos se registraron en la vereda Bocas del Manso, del municipio de Tierralta, el pasado lunes y salieron a la luz pública por un video que grabó con su celular uno de los campesinos.

En el video se observa cuando los sujetos, que lucen indumentaria de las Fuerzas Militares, agreden verbalmente y amenazan con fusiles a los campesinos y son enfrentados por una mujer que exige respeto.

“¿Por qué nos atropella?”, le increpa la campesina al encapuchado que se dirige hacia ella apuntándole en la cara con una pistola, mientras le grita que se calle.

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. A ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros que no tenemos cómo defendernos”, expresa la mujer.

Este es el video que publica el Gobernador de Córdoba, Orlando Benitez, condenando el hecho:

Rechazamos en #Córdoba el constreñimiento a la población por parte de los actores ilegales autodenominados como 5to frente de FARC. Exigimos al Gobierno Nacional plenas garantías para nuestro territorio en el marco de la estrategia de la Paz total. Siempre he defendido la… pic.twitter.com/qUzaunD37G — Orlando Benítez (@orlandobenitezm) September 12, 2023

El gobernador de Córdoba también se refirió al comunicado del Ejército sobre los hechos ocurridos en Tierralta-Córdoba el 11 de septiembre, aceptando la posibilidad que sean miembros del ejército los que violentaron y amedrentaron a la población,y dijo que generó «más dudas que respuestas:

¿Por qué lo hicieron? ¿Quien dio las órdenes? ¿Con qué fin? ¿Quienes son realmente?

«Enorme daño a la imagen de la fuerza pública, a la institucionalidad y a los anhelos de paz territorial», puntualizó el mandatario.