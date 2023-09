La franquicia C21 suma servicios para liderar el mercado de arriendos turísticos

Century 21, empresa con más de 16 años de presencia en Colombia, inició su operación en el segmento de rentas por temporadas cortas. Para ello, la marca presenta Century21 EspacioYa, una oficina especializada exclusivamente a trabajar con propiedades destinadas para el alquiler temporario. Cuenta con una amplia experiencia en este tipo de arriendos cortos de hasta 30 días.

Century 21 ya cuenta con una operación de 160 apartamentos en Bogotá para este nuevo modelo de rentas cortas iniciando operaciones también en Cali, Medellín y Cartagena. En 2024 estaría operando también en ciudades como Ibague, Bucaramanga, Villavicencio y Pasto.

El servicio también está apuntando a captar inversionistas que adquieran inmuebles de este tipo, para lo cual se están comercializando proyectos de constructoras dedicadas a ese segmento.

De hecho, Alberto Rodríguez, CEO de Century 21 Colombia puntualiza que “entre los servicios que tenemos pensado lanzar en breve se cuentan, además de esta oficina especializada, un fondo de capital privado que democratizará la inversión de particulares en inmuebles y estará enfocado en comprar inmuebles para vender o para rentar, que está en proceso de legalización. Nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes en todos sus procesos inmobiliarios y ofrecerle un portafolio integral que le dé tranquilidad”.

Century 21 ya presta una gama de servicios orientados a cubrir las necesidades de quien busca alquilar propiedades, ya sea de forma tradicional, de largo plazo para vivienda permanente, o arriendos turísticos, de corto plazo o por temporadas. En Century 21 EspacioYa se encuentran condensados la experiencia de más de 10 años de esa compañía en el mercado de rentas por días y el respaldo de la marca C21 y, con ello, se completa el portafolio de servicios que ofrece la marca y hacen parte de la cadena de valor inmobiliaria.

Por otra parte Rodríguez explica que esta operación de inmuebles de rentas vacacionales responde también a la creciente tendencia de construcción e inversión en inmuebles para este tipo de rentas y la necesidad de los propietarios de contar con un aliado confiable, que lo opere de la mejor manera posible y con su gestión permita que sea una inversión rentable.

Esto ha llevado a la marca a buscar profesionalizar todos los aspectos que tienen que ver con los arriendos, desde la administración de propiedades hasta las reparaciones. “Esta propuesta implica generar un cambio cultural en la prestación de servicios, tanto en quienes lo prestamos como en quienes los demandan. Es profesionalizar y especializarse para generar sinergia, todo esto bajo una misma marca, Century 21, que ya el mercado reconoce ampliamente y asocia con calidad”, sostiene Rodríguez.

Asimismo, el empresario y directivo explica que “estamos en un 2023 con la mira puesta fuertemente en el mercado de arriendos. Tenemos previsto crecer más del 50 % en operaciones, teniendo a disposición de todos nuestros clientes no solo los servicios tradicionales inmobiliarios, sino servicios complementarios que se ajusten a las nuevas tendencias de rentas turísticas y coliving”. Y este crecimiento, sin duda, se verá reflejado en el crecimiento de la red de oficinas y de agentes especializados en cada uno de los servicios a lo largo y ancho del país.

Finalmente, para Rodríguez, “vivimos un cambio de época en el que los nómadas digitales vienen a trabajar, buscan estadías de meses y buscan lugares donde vivir, trabajar y tener todo lo que necesitan cerca. Ahí aparece el coliving, donde se vive en comunidad durante periodos de 3 a 6 meses, pero también está el tema turístico en el que entran las rentas por temporadas cortas –de menos de 30 días-, para las que la oferta hotelera muchas veces se queda corta o no se ajusta al presupuesto. Se rentan inmuebles por días, como en Airbnb, por ejemplo, pero se hace de manera informal y muchas veces no se cumplen los requisitos y los huéspedes no reciben lo prometido”.

Century 21 como host brinda el respaldo de la marca, garantizando que el viajero reciba lo anunciado y sienta apoyo, confianza y transparencia: garantizaremos la seguridad del viajero, así como la calidad del inmueble rentado y, por supuesto, la tranquilidad de su propietario, cumpliendo con la regulación y gestionando directamente el día a día de la operación.

¿Cómo se implementa el servicio?

El servicio que presta Century 21 abarca el proceso completo: cuenta con el portfolio de unidades en renta, consigue los huéspedes, gestiona la operación y el funcionamiento que en algunos casos, debido a la calidad de los edificios y sus amenities, es similar a la de un hotel.

Los usuarios podrán ver toda la oferta de propiedades en alquiler temporario en el sitio web de la compañía y en otras plataformas y desde allí podrán hacer las reservas. Los pagos se realizan online en las plataformas, por trasferencia y también tienen disponible la opción de pago en destino.

Es importante destacar que para estadías cortas solo se requiere un check in y check out con el debido registro del caso, en tanto que para estadías prolongadas se debe firmar un contrato. En todas las modalidades se piden documentos, hay reglas generales establecidas y reglamentos propios de cada edificio.

Los usuarios cuentan con las garantías de las principales plataformas (seguros) y un check in físico a la hora del ingreso. También se alojarán en inmuebles que tienen todos los documentos y permisos necesarios y, algo muy importante, una estructura establecida de servicios y soporte las 24h. Todos ellos están completamente amoblados, equipados y cuentan además con internet, vigilancia, ascensor y servicio de limpieza. Las tarifas son dinámicas según día, temporada, según el estándar de mercado y de acuerdo con la ubicación, tipo de apartamento, zona, si se llevan mascotas, si se registran huéspedes adicionales, etc.

Finalmente, si algún inversor o propietario quiere incorporar su propiedad al portafolio de renta turística, Century 21 realiza una evaluación del inmueble (ubicación, tipo, condiciones generales, permiso de la copropiedad, etc) para definir la viabilidad de operarlo de acuerdo con la demanda, con los estándares que buscan garantizar a los huéspedes y con las capacidades logísticas que hay implementadas. Si es viable la operación se asesora al propietario en todo lo relacionado con los muebles y dotación de la unidad de acuerdo con los requerimientos ya establecidos por Century 21 (que son de calidad hotelera); lo anterior se respalda con la firma de un contrato de servicios con el dueño del inmueble.