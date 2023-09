NASA confirma existencia de “fenómenos anómalos no identificados” y nombra a un director para investigarlos

–(Foto NASA). Un informe realizado por un panel de experto publicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, en el que se expone la necesidad de aumentar los esfuerzos en la recopilación de información sobre los “fenómenos anómalos no identificados”, denominados también UAPs por sus siglas en inglés y conocidos popularmente como OVNIs (Objetos Voladores No Identificados).

Al tiempo, la NASA anunció la designado de un director que será el encargado de investigar los casos reportados, de manera que se busca “centralizar las comunicaciones, recursos y capacidades analíticas para establecer una base de datos sólida para la evaluación de futuros UAPs”, tal como lo reseña el informe.

El panel independiente de NASA, compuesto por expertos en campos científicos especialistas en física hasta la astrobiología, dio a conocer este informe después de que a finales de mayo se celebrara una primera reunión pública para abordar esta cuestión.

En ese momento, la agencia espacial confirmaba por primera vez que se tenía constancia de estos “fenómenos anómalos no identificados”, pero admitía que hacía falta estudiarlos en profundidad para dar una explicación científica sobre lo que son en realidad estos enigmáticos objetos.

“Los datos actuales y los informes de testigos oculares por sí solos son insuficientes para proporcionar evidencia concluyente sobre la naturaleza y el origen de estos objetos”, dijo David Spergel, miembro del panel de UAPs de NASA.

Ese panel continúa con sus esfuerzos para tratar de descubrir qué son esos objetos cuyo origen ya han aclarado no es de procedencia “extraterrestre”.

«La NASA cuenta con una variedad de activos de observación de la Tierra y el espacio, tanto existentes como planificados, junto con un extenso archivo de conjuntos de datos históricos y actuales, que deberían ser aprovechados directamente para comprender los UAP», señala el informe.

Otro de los objetivos es que esta nueva división en NASA encargada del monitorio de objetos anómalos sin identificar desempeñe un papel más importante a la hora de ayudar al Pentágono en su detección.

«Aunque la flota de satélites de observación de la Tierra de la NASA suele carecer de la resolución espacial para detectar objetos relativamente pequeños como los UAP, sus sensores de última generación pueden utilizarse directamente para investigar el estado de las condiciones terrestres, oceánicas y atmosféricas locales que son espacial y temporalmente coincidentes con los UAP detectados inicialmente por otros métodos. Por lo tanto, los activos de la NASA pueden desempeñar un papel vital al determinar directamente si factores ambientales específicos están asociados con ciertos comportamientos u ocurrencias de UAP reportados», agrega el texto.

En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha hecho varias divulgaciones sobre esta tema después de que durante varias décadas se mantuviera en silencia y se considerara esta cuestión como un tabú.

El nuevo informe califica a los UAPs como «uno de los mayores misterios de nuestro planeta».

«Se han observado objetos en nuestros cielos que no pueden ser identificados como globos, aeronaves o fenómenos naturales conocidos en todo el mundo, pero existen observaciones de alta calidad limitadas. La naturaleza de la ciencia es explorar lo desconocido, y los datos son el lenguaje que los científicos utilizan para descubrir los secretos de nuestro universo», señala el informe lamentando que «a pesar de numerosos relatos y evidencias visuales, la ausencia de observaciones consistentes, detalladas y curadas significa que actualmente no contamos con el conjunto de datos necesario para llegar a conclusiones científicas definitivas sobre UAP», añade.

En 2021, se emitió un informe trascendental compilado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en conjunto con un grupo de trabajo liderado por la Marina, que abarcó numerosas observaciones, principalmente de personal militar, sobre UAPs

El informe incluyó algunos casos de UAPs que previamente salieron a la luz en la publicación del Pentágono de videos de aviadores navales que mostraban aeronaves enigmáticas frente a las costas este y oeste de EE.UU., exhibiendo velocidad y maniobrabilidad que superaban las tecnologías de aviación conocidas y careciendo de cualquier medio de propulsión o superficies de control de vuelo visibles. El informe indicó que los analistas de defensa e inteligencia carecían de datos suficientes para determinar la naturaleza de algunos de los objetos.

Hace unas semanas, oficiales de inteligencia del ejército de Estados Unidos declararon ante una audiencia del Congreso que Estados Unidos habría estado llevando a cabo un programa secreto para hacer un seguimiento a los objetos voladores no identificados. David Grusch, oficial retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, confirmó que se le encomendó realizar un informe con documentos clasificados sobre avistamientos, pero señaló que se le negó el acceso cuando pidió leer ciertos informes clasificados.

“Se me negó el acceso a esas lecturas adicionales cuando las solicité. Con los datos recopilados elaboré un informe para entregarlo a mis superiores y a varios inspectores generales”, dijo.

Durante la audiencia, también se puso de manifiesto que el gobierno ha estado al tanto de estas actividades desde, por lo menos, 1930. “Los objetivos están en nuestro espacio aéreo, pero no se suelen denunciar. Estos avistamos no son raros ni aislados ya que es algo habitual que han visto militares, tripulantes y comerciales”, dijo Ryan Graves, otro oficial retirado de la Marina de EE.UU.

Por su parte, el Pentágono desmiente que se hayan hecho descubrimientos sobre fenómenos anómalos no identificados, perro admite haber recibido informes. Pese a todo, insisten en que no hay nada que los lleve a creer que esos avistamientos tienen origen extraterrestre.

Dos altos funcionarios de inteligencia de defensa de EE.UU. declararon en otra audiencia del Congreso en 2022 que el Pentágono estaba comprometido en determinar el origen de los UAPs. Ambos funcionarios prometieron que el Pentágono seguiría la evidencia dondequiera que lo conduzca y dejaron claro que el interés principal es abordar posibles amenazas a la seguridad nacional.

Ambos funcionarios en esa audiencia eligieron cuidadosamente sus palabras, incluida la cuestión de posibles orígenes extraterrestres. Uno de los funcionarios, Scott Bray, afirmó durante la audiencia «no tenemos material, no hemos detectado emanaciones, dentro del grupo de trabajo de UAP que sugieran que sea de origen no terrestre». No había habido una audiencia pública abierta sobre el tema desde que la Fuerza Aérea terminó un programa OVNI inconcluso llamado Proyecto Libro Azul en 1969.

Otra audiencia del Congreso se celebró en julio e incluyó testimonios de personal militar retirado, aunque no apareció ningún funcionario gubernamental. (Información VOA).