Iván Duque califica a Gustavo Petro de idiota útil de la dictadura de Cuba y lo acusa de tener una doble moral

–Una dura confrontación tuvieron a través de la red social X el presidente Gustavo Petro y su antecesor Iván Duque Márquez por Cuba, tras la visita realizada por el actual mandatario a la isla para participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del grupo multilateral G77 + China.

Petro señaló a Duque de ser el autor de «la entrada de Cuba a la lista de paises que ayudan al terrorismo» y afirmo que lo hizo «traicionando la palabra empeñada por Colombia», y el exmandatario de Centro Democratico le respondió calificandolo tácitamente de idiota útil de la dictadura cubana y de ser demagogo de doble moral.

«Lástima que aún hoy existan idiotas útiles de ese modelo que lo exaltan como ejemplo cuando deberían rechazarlo ante el fracaso evidente» afirma Duque y complementa:

«Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos. Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios».

Además precisa: «Quieren equiparar la Democracia de Israel con la opresión de Putin, y llaman versiones de Hitler a sus contradictores, mientras justificaron masacres, secuestros y tomas institucionales por razones “politicas”.

Y puntualiza: «Así son los demagogos con su doble moral».

Iván Duque había cuestionado la petición que hizo Petro a Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan o promueven el terrorismo. De ahí la respuesta de Petro.

Al respecto, Duque afirma que «la dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros».

Dice igualmente que «muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos».

Y advierte que «desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander» y puntualiza que «la justicia colombiana procesó a los cabecillas que dieron la orden».

Adememás señala que «defender la Legalidad no es ideología, como tampoco lo fue extraditar a los narcoterroristas del ELN requeridos por los EE.UU».

Duque afirma igualmente: «Los niños, los mayores, los abuelos y el pueblo cubano, ha sufrido hambre, falta de oportunidades y opresión por la dictadura comunista de los Castro y sus herederos que ha cercenado las libertades y asesinado a sus detractores».

¿Qué fue lo que dijo el presidente Petro?

Estos fueron los pronunciamientos que hizo Gustavo Petro en la red social X con relación a su antecesor Iván Duque:

-La entrada de Cuba a la lista de paises que ayudan al terrorismo se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Duque al gobierno de los EEUU

La excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes tal como pedia Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los paises de Colombia, Cuba y Noruega.

Hoy mi gobierno negocia con esos mismos negociadores libres del ELN, la Paz.

La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba. Es una consecuencia criminal que no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira. Las vidas inocentes no se pueden seguir perdiendo por el fundamentalismo ciego a favor de la violencia de un expresidente de Colombia.

El gobierno de los EE.UU debe comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina. Sacar a Cuba de la lista de paises que ayudan al terrorismo, es recuperar la verdad en nuestras relaciones y el comienzo de un nuevo dialogo para superar los problemas de nuestra América comun.

El pais cuyo gobierno solicitó hacer tamaña bellaquería con un país que ha ayudado con nuestra Paz, ahora en la voz de mi gobierno, solicita terminar con esa bellaquería.