EPS Sanitas debe a hospitales públicos $180 mil millones de pesos

Directivos de la EPS Sanitas pusieron al país contra las cuerdas recientemente, al anunciar que no tenían cómo operar en las próximas semanas, por falta de recursos, junto a otras dos empresas del sector. Sin embargo, lo que no dijo, es que tienen a varios hospitales asfixiados económicamente, con servicios ya autorizados por ellos y prestados por las empresas sociales del estado, pero que hoy no están siendo desembolsados por ellos.

Datos oficiales del Ministerio de Salud, a 31 de marzo (la cifra oficial es mucho mayor a la fecha), indican que solamente Sanitas le debe a los hospitales 180 mil millones de pesos, con facturas, muchas de ellas superiores a un año, lo que refleja una clara negligencia de esta compañía, porque esos dineros se los gira el gobierno de forma anticipada.

La directora Ejecutiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, denunció que esta EPS ha estado recibiendo miles de usuarios de régimen subsidiado, provenientes de otras EPS que han sido liquidadas, sin embargo, no contrata todos los servicios con los hospitales, generando fragmentación de servicios e importantes barreras para los usuarios relacionado con el acceso a medicamentos en zonas rurales, y lo contratado no lo está girando oportunamente “Su incumplimiento evidente le está ocasionando grandes problemas financieros a los prestadores públicos, porque no están autorizando el giro directo del Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), como lo ordena la norma, en contratos bajo la modalidad de capitación y menos en el evento”, explicó.

De los recursos que giran las EPS se pagan los salarios del personal y se compran los insumos, “preocupa que EPS Sanitas no esté cumpliendo con lo que establecen los contratos y la normatividad vigente, generando serios problemas en la prestación del servicio en varias zonas del país, máxime cuando algunas de las ESE dependen del giro de esta EPS como es el caso de algunos hospitales de Santander, puntualizó la vocera de los hospitales públicos del país.